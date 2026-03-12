Zé Felipe admite erro no casamento com Virgínia Fonseca e explica motivo do fim da relação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de março de 2026 às 17:09
Zé Felipe decidiu falar publicamente sobre o antigo relacionamento com Virgínia Fonseca e refletiu sobre o que considera ter sido seu principal erro durante o casamento. Separados desde maio de 2025, os dois continuam chamando a atenção do público nas redes sociais, principalmente por causa dos filhos que têm juntos.
O cantor usou os stories do Instagram para comentar rumores que circulam sobre sua vida pessoal e também para fazer uma autocrítica sobre a forma como lidava com conflitos dentro da relação.
Virgínia e Zé Felipe
“Sabe qual foi o meu erro, às vezes? Em falar, guardar. Que não deixa de ser um erro. Só, não posicionar… Às vezes evitar um conflito ali que poderia resolver alguma coisa. Esse foi o meu defeito. É isso”, afirmou o sertanejo.
Segundo ele, a tentativa de evitar discussões acabou se tornando um problema ao longo do relacionamento, já que muitas situações deixaram de ser resolvidas naquele momento.
Mesmo ao falar sobre os erros do passado, Zé Felipe fez questão de destacar que mantém respeito pela ex-companheira e que não pretende expor detalhes negativos do relacionamento.
“Como também eu não tenho um A pra falar da mãe das crianças”, declarou o cantor ao se referir a Virgínia Fonseca.
O pronunciamento acontece após meses de comentários e especulações nas redes sociais sobre o fim do casamento. Apesar disso, o artista afirmou que prefere preservar a relação respeitosa com a influenciadora, principalmente por causa dos filhos do casal.