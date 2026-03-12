STREAMING

Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho terá depoimentos de Messi e Neymar; veja data de estreia

Minissérie em três episódios revisita a carreira do ex-jogador e reúne relatos de grandes nomes do futebol mundial

Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:57

Ronaldinho Gaúcho Crédito: Divulgação

A Netflix confirmou nesta quinta-feira (12) a estreia da minissérie documental sobre Ronaldinho Gaúcho. A produção chega ao catálogo da plataforma em 16 de abril e promete revisitar a trajetória de um dos jogadores mais marcantes da história do futebol.

Dividido em três episódios, o documentário apresenta bastidores da carreira do ex-atleta, além de materiais inéditos e acesso exclusivo a momentos importantes de sua trajetória dentro e fora de campo.

Ronaldinho Gaúcho 1 de 8

A produção também reúne depoimentos de nomes conhecidos do futebol mundial. Entre os participantes estão Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Luiz Felipe Scolari, Carles Puyol e o narrador Galvão Bueno.

Ao longo da série, o público vai acompanhar desde os primeiros passos do craque até as grandes conquistas que marcaram sua carreira, além de episódios delicados vividos pelo jogador ao longo dos anos.

O projeto faz parte de uma nova sequência de documentários esportivos anunciados pela Netflix Brasil. Após o lançamento da produção sobre Ronaldinho, a plataforma também prepara outras estreias ligadas ao futebol.

Uma delas é a série Tetra: Acreditar de Novo, prevista para chegar ao catálogo em 7 de maio, revisitando a campanha da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994.