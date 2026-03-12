Acesse sua conta
Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho terá depoimentos de Messi e Neymar; veja data de estreia

Minissérie em três episódios revisita a carreira do ex-jogador e reúne relatos de grandes nomes do futebol mundial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:57

Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho Gaúcho Crédito: Divulgação

A Netflix confirmou nesta quinta-feira (12) a estreia da minissérie documental sobre Ronaldinho Gaúcho. A produção chega ao catálogo da plataforma em 16 de abril e promete revisitar a trajetória de um dos jogadores mais marcantes da história do futebol.

Dividido em três episódios, o documentário apresenta bastidores da carreira do ex-atleta, além de materiais inéditos e acesso exclusivo a momentos importantes de sua trajetória dentro e fora de campo.

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Ronaldinho Gaúcho comandará bloco no circuito Barra-Ondina por Reprodução/Instagram
[Edicase]Ronaldinho Gaúcho encantou o mundo do futebol com seu carisma (Imagem: ph.FAB | Shutterstock) por
Ronaldinho Gaúcho por Divulgação
Ronaldinho Gaúcho durante o jogo do Barça Legends contra os veteranos do Maccabi Tel Aviv por Barcelona/Divulgação
Miche Minnies viralizou por semelhança com Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Ronaldinho Gaúcho não estará no Bloco Broder Loopi do Bruxo por Reprodução
1 de 8
Ronaldinho Gaúcho por Reprodução

A produção também reúne depoimentos de nomes conhecidos do futebol mundial. Entre os participantes estão Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Luiz Felipe Scolari, Carles Puyol e o narrador Galvão Bueno.

Ao longo da série, o público vai acompanhar desde os primeiros passos do craque até as grandes conquistas que marcaram sua carreira, além de episódios delicados vividos pelo jogador ao longo dos anos.

