Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agrado e Janete sofrem ‘ataque’ de fãs de João Raul; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta (12 de março)

Separação de Agrado e João Raul causa vários problemas na vida da mocinha

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 19:33

Janete defende Agrado em 'Coração Acelerado'
Janete defende Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Gshow

Em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta-feira (12), Agrado (Isadora Cruz) decide focar na sua carreira após fim do relacionamento com João Raul (Filipe Bragança). Já Cinara (Ramille) se desespera quando Alaor (Marcos Caruso) apresenta Marcela (Isabelle Nassar) com sua namorada.

João Raul afirma a Luan (Lucas Wickhaus) afirma a Luan que agora focará na sua carreira. Por causa da separação, Agrado e Janete (Leticia Spiller) sofrem retaliação dos fãs de João Raul, e Janete defende a filha. Eduarda (Gabz) comemora com Luan e assinatura de um contrato de show em Goiânia. Palhares (Gabriel Godoy) apoia Janete e Agrado. Alaor aconselha Alaorzinho (Daniel de Oliveira) a esquecer Janete de vez.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - ‘Coração Acelerado’: Memória do passado expõe que Janete foi vítima de crime pesado

‘Coração Acelerado’: Memória do passado expõe que Janete foi vítima de crime pesado

Imagem - João Raul termina tudo com Agrado após ‘traição’; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (11 de março)

João Raul termina tudo com Agrado após ‘traição’; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (11 de março)

Imagem - João Raul morre em ‘Coração Acelerado’? Saiba o que acontece com galã após acidente

João Raul morre em ‘Coração Acelerado’? Saiba o que acontece com galã após acidente

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca passa mal na Espanha, vai à emergência e descobre que contraiu vírus

Virginia Fonseca passa mal na Espanha, vai à emergência e descobre que contraiu vírus
Imagem - Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo

Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo
Imagem - Ivete Sangalo ainda não assinou divórcio de Daniel Cady e processo segue em aberto

Ivete Sangalo ainda não assinou divórcio de Daniel Cady e processo segue em aberto

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
01

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Imagem - Bruna Biancardi reage após curtida polêmica de Neymar em foto de musa do OnlyFans
02

Bruna Biancardi reage após curtida polêmica de Neymar em foto de musa do OnlyFans

Imagem - BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda
03

BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

Imagem - Um novo ciclo começa agora: 4 signos passam a atrair prosperidade e sorte hoje (12 de março)
04

Um novo ciclo começa agora: 4 signos passam a atrair prosperidade e sorte hoje (12 de março)