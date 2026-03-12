Agrado e Janete sofrem ‘ataque’ de fãs de João Raul; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta (12 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 12 de março de 2026 às 19:33
Em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta-feira (12), Agrado (Isadora Cruz) decide focar na sua carreira após fim do relacionamento com João Raul (Filipe Bragança). Já Cinara (Ramille) se desespera quando Alaor (Marcos Caruso) apresenta Marcela (Isabelle Nassar) com sua namorada.
João Raul afirma a Luan (Lucas Wickhaus) afirma a Luan que agora focará na sua carreira. Por causa da separação, Agrado e Janete (Leticia Spiller) sofrem retaliação dos fãs de João Raul, e Janete defende a filha. Eduarda (Gabz) comemora com Luan e assinatura de um contrato de show em Goiânia. Palhares (Gabriel Godoy) apoia Janete e Agrado. Alaor aconselha Alaorzinho (Daniel de Oliveira) a esquecer Janete de vez.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.