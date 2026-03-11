‘Coração Acelerado’: Memória do passado expõe que Janete foi vítima de crime pesado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de março de 2026 às 19:44
Janete (Leticia Spiller) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) terão uma discussão acalorada nos próximos capítulo de “Coração Acelerado” e acaba vindo à tona uma revelação chocante sobre do passado da personagem, o que acaba abrindo feridas antigas e muda a forma como a história entre os dois era vista.
Janete perde a paciência ao ver mais um vídeo de Naiane (Isabelle Drummond) atacando Agrado (Isadora Cruz), sua filha, nas redes sociais. Ela decide ir até a mansão dos Amaral para exigir que a família faça a jovem parar com os ataques. No entanto, ao chegar, quem a recebe é Alaorzinho.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
A conversa começa tensa e logo vira uma briga. Janete pede que deixem Agrado em paz e lembra que a jovem já saiu de Bom Retorno para seguir a própria vida. No entanto, Alaorzinho reage com irritação e acusa a ex de ter voltado apenas para atrapalhar sua vida e o casamento com Zilá (Leandra Leal).
O clima fica pior quando Alaorzinho traz à tona um assunto do passado: o dia em que desapareceu ao fugir com Jean Carlos (Ricardo Pereira). Janete chega a confirmar que embora com outro homem, diz que fez isso justamente para se afastar dele.
Em seguida, serão exibidos flashbacks que revelam o que aconteceu, que antes do episódio no hotel, Jean Carlos colocou uma substância no chá de Janete, que ficou tonta e sem conseguir reagir. Ela diz que não está se sentindo bem e que precisa descer em seguida, é levada para o quarto, onde acaba sendo vítima de abuso. A lembrança trará uma nova perspectiva do passado da personagem.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.