Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Universo envia um recado importante para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (12 de março) e a mensagem pode mudar o rumo das decisões

Um momento de clareza chega para alguns signos e mostra exatamente onde vale a pena colocar energia, disciplina e foco a partir de agora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 12 de março, alguns signos podem sentir que algo finalmente se encaixa. É como se uma mensagem importante surgisse no momento certo, trazendo clareza sobre decisões, prioridades e próximos passos. Em vez de apenas pensar ou planejar, o dia incentiva atitudes práticas e escolhas mais firmes. Para quatro signos, essa sensação funciona como um verdadeiro chamado para agir e transformar ideias em realidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos recebem um sinal inesperado do destino hoje (12 de março) e voltam a acreditar no futuro

3 signos recebem um sinal inesperado do destino hoje (12 de março) e voltam a acreditar no futuro

Imagem - Um dia de decisões, diálogos importantes e oportunidades silenciosas pode mudar os rumos de todos os signos hoje (12 de março)

Um dia de decisões, diálogos importantes e oportunidades silenciosas pode mudar os rumos de todos os signos hoje (12 de março)

Imagem - Uma mudança simples pode colocar 3 signos no caminho da prosperidade hoje (11 de março)

Uma mudança simples pode colocar 3 signos no caminho da prosperidade hoje (11 de março)

Touro: Você sente uma necessidade forte de colocar sua vida em ordem e agir com mais organização. Planos que antes pareciam distantes começam a ganhar forma quando você decide dar os primeiros passos com mais determinação. A sensação ao final do dia pode ser de orgulho por finalmente sair do campo das ideias e entrar no da ação.

Dica cósmica: Começar já é metade do caminho para conquistar o que você quer.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Leão: Hoje, você percebe que disciplina também pode ser uma grande aliada. Nem sempre é necessário agir com pressa ou buscar reconhecimento imediato. Ao escolher um ritmo mais estratégico e paciente, você descobre que resultados sólidos começam a aparecer de forma natural.

Dica cósmica: Às vezes, esperar o momento certo faz toda a diferença.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Escorpião: Controlar as emoções e observar mais antes de agir pode se tornar seu maior trunfo neste dia. Em vez de reagir impulsivamente, você entende o valor do silêncio, da paciência e da estratégia. Essa postura faz com que oportunidades apareçam no momento certo.

Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser respondida imediatamente.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Aquário: A sensação de confiança nas próprias decisões aumenta bastante nesta quinta. Você percebe que tem capacidade para liderar situações e tomar iniciativas importantes sem depender da aprovação de outras pessoas. Quando acredita mais em si mesmo, o caminho começa a se abrir com mais facilidade.

Dica cósmica: Confie no seu próprio julgamento.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Touro Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Tarot aponta equilíbrio e escolhas importantes para os signos nesta quinta (12)

Tarot aponta equilíbrio e escolhas importantes para os signos nesta quinta (12)
Imagem - Ali pelas 20h já vai desligando: por que o seu cérebro esgota antes do fim do dia?

Ali pelas 20h já vai desligando: por que o seu cérebro esgota antes do fim do dia?
Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26
02

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26
03

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Imagem - ‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro
04

‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro