Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma mudança simples pode colocar 3 signos no caminho da prosperidade hoje (11 de março)

Ajustes práticos, paciência e ideias criativas podem abrir caminho para ganhos financeiros inesperados para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2026 às 13:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 11 de março, pode ser um dia em que algumas mudanças simples fazem diferença na vida financeira. Às vezes, reorganizar prioridades, prestar mais atenção a detalhes ou apostar em uma ideia diferente já é suficiente para abrir novas possibilidades. Para alguns signos, o momento favorece decisões inteligentes que podem atrair oportunidades e trazer resultados positivos no dinheiro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)

Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (11 de março): como cada signo pode encontrar equilíbrio em meio às responsabilidades

Cor e número da sorte de hoje (11 de março): como cada signo pode encontrar equilíbrio em meio às responsabilidades

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)

Touro: Uma reorganização nas finanças pode mostrar que sua situação está melhor do que imaginava. Ao olhar com mais atenção para gastos e prioridades, você encontra soluções práticas que ajudam a economizar tempo e atrair novas oportunidades de ganho. A paciência e a persistência que você demonstrou começam a dar resultado.

Dica cósmica: Persistência e estratégia podem transformar seu caminho financeiro.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Leão: Sua criatividade pode ser o grande diferencial quando o assunto é dinheiro. Em vez de seguir caminhos tradicionais, você encontra soluções diferentes e enxerga oportunidades onde outras pessoas não veem. Essa atitude pode transformar ideias em ganhos reais.

Dica cósmica: Confiar no próprio talento pode atrair prosperidade.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Capricórnio: Depois de um período de espera e atrasos, você pode perceber que as coisas finalmente começam a destravar. Sua disciplina e foco ajudam a identificar oportunidades que antes pareciam distantes. Quando você assume o controle das decisões, novas portas se abrem para prosperidade.

Dica cósmica: A constância que você mantém é o que constrói sua estabilidade.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Touro Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo da Prosperidade

Mais recentes

Imagem - Ana Castela deixa de seguir Virginia Fonseca após polêmica envolvendo Maria Flor e indireta nas redes

Ana Castela deixa de seguir Virginia Fonseca após polêmica envolvendo Maria Flor e indireta nas redes
Imagem - Ana Castela é diagnosticada com transtorno: 'Muitos sintomas que são fortes'

Ana Castela é diagnosticada com transtorno: 'Muitos sintomas que são fortes'
Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
01

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú
02

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
03

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
04

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado