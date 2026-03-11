Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (11 de março): como cada signo pode encontrar equilíbrio em meio às responsabilidades

O dia favorece decisões práticas, organização das rotinas e conversas que ajudam a fortalecer relações pessoais e profissionais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 11 de março, traz um clima de responsabilidade e foco. Muitos signos podem sentir necessidade de organizar tarefas, revisar questões financeiras ou buscar mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Pequenos gestos de cooperação e disciplina tendem a fazer grande diferença hoje. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)

Imagem - Hoje (11 de março), pequenos imprevistos e decisões rápidas fazem os signos reorganizarem prioridades

Hoje (11 de março), pequenos imprevistos e decisões rápidas fazem os signos reorganizarem prioridades

Imagem - O coração volta a bater forte para 3 signos hoje (10 de março) e marca um recomeço no amor

O coração volta a bater forte para 3 signos hoje (10 de março) e marca um recomeço no amor

Áries: O dia pede serenidade para lidar com responsabilidades e pendências financeiras. Conversas abertas no trabalho ajudam a melhorar o clima e facilitar projetos em equipe.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 4

Touro: A disciplina se torna sua maior aliada hoje. Assumir responsabilidades com firmeza fortalece sua credibilidade no trabalho e aumenta o respeito dentro da família.

Cor da sorte: Cinza-escuro

Número da sorte: 22

Gêmeos: Flexibilidade será essencial para manter o ritmo no trabalho e evitar conflitos. Expressar sentimentos com clareza pode melhorar relações importantes.

Cor da sorte: Vermelho-claro

Número da sorte: 1

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: A busca por equilíbrio dentro de casa ajuda a deixar o dia mais leve. Reduzir distrações também pode favorecer o foco em estudos ou projetos pessoais.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 17

Leão: O reconhecimento por seus esforços pode aparecer, especialmente em atividades criativas ou acadêmicas. Aproveite o momento para mostrar suas ideias.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Virgem: Pensar estrategicamente ajuda a abrir caminhos importantes para o futuro. Atitudes cuidadosas em casa trazem segurança emocional para você e para quem está ao seu redor.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 9

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: Ideias criativas podem ajudar a resolver desafios no trabalho. Momentos de lazer ou encontros sociais tendem a trazer leveza ao dia.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

Escorpião: Algumas áreas da vida podem exigir mais atenção ao mesmo tempo. Manter a calma e agir com consistência será essencial para recuperar o equilíbrio.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 6

Sagitário: Resultados positivos no trabalho podem trazer mais confiança nas suas decisões. O apoio da família também ajuda a fortalecer seus planos.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Capricórnio: A quarta-feira exige organização para lidar com várias responsabilidades ao mesmo tempo. Paciência será fundamental para superar desafios profissionais.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Aquário: Reconhecer seus limites ajuda a evitar cansaço excessivo. Dar espaço nas relações pode fortalecer vínculos e evitar mal-entendidos.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 2

Peixes: O clima familiar tende a ser mais acolhedor hoje, favorecendo momentos de proximidade. Confiança no trabalho também pode aumentar sua motivação.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Vivi Wanderley rebate Juliano Floss após fala do ex-namorado no BBB 26: 'Não sou otária'

Vivi Wanderley rebate Juliano Floss após fala do ex-namorado no BBB 26: 'Não sou otária'
Imagem - Bruna Biancardi reage após curtida polêmica de Neymar em foto de musa do OnlyFans

Bruna Biancardi reage após curtida polêmica de Neymar em foto de musa do OnlyFans
Imagem - Tarot aponta 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta quarta (11)

Tarot aponta 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta quarta (11)

MAIS LIDAS

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
01

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
02

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar
03

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar

Imagem - Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú
04

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú