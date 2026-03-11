Cor e número da sorte de hoje (11 de março): como cada signo pode encontrar equilíbrio em meio às responsabilidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de março de 2026 às 09:00
A quarta-feira, dia 11 de março, traz um clima de responsabilidade e foco. Muitos signos podem sentir necessidade de organizar tarefas, revisar questões financeiras ou buscar mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Pequenos gestos de cooperação e disciplina tendem a fazer grande diferença hoje. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O dia pede serenidade para lidar com responsabilidades e pendências financeiras. Conversas abertas no trabalho ajudam a melhorar o clima e facilitar projetos em equipe.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 4
Touro: A disciplina se torna sua maior aliada hoje. Assumir responsabilidades com firmeza fortalece sua credibilidade no trabalho e aumenta o respeito dentro da família.
Cor da sorte: Cinza-escuro
Número da sorte: 22
Gêmeos: Flexibilidade será essencial para manter o ritmo no trabalho e evitar conflitos. Expressar sentimentos com clareza pode melhorar relações importantes.
Cor da sorte: Vermelho-claro
Número da sorte: 1
Câncer: A busca por equilíbrio dentro de casa ajuda a deixar o dia mais leve. Reduzir distrações também pode favorecer o foco em estudos ou projetos pessoais.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 17
Leão: O reconhecimento por seus esforços pode aparecer, especialmente em atividades criativas ou acadêmicas. Aproveite o momento para mostrar suas ideias.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 11
Virgem: Pensar estrategicamente ajuda a abrir caminhos importantes para o futuro. Atitudes cuidadosas em casa trazem segurança emocional para você e para quem está ao seu redor.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 9
Libra: Ideias criativas podem ajudar a resolver desafios no trabalho. Momentos de lazer ou encontros sociais tendem a trazer leveza ao dia.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 7
Escorpião: Algumas áreas da vida podem exigir mais atenção ao mesmo tempo. Manter a calma e agir com consistência será essencial para recuperar o equilíbrio.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 6
Sagitário: Resultados positivos no trabalho podem trazer mais confiança nas suas decisões. O apoio da família também ajuda a fortalecer seus planos.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 8
Capricórnio: A quarta-feira exige organização para lidar com várias responsabilidades ao mesmo tempo. Paciência será fundamental para superar desafios profissionais.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Aquário: Reconhecer seus limites ajuda a evitar cansaço excessivo. Dar espaço nas relações pode fortalecer vínculos e evitar mal-entendidos.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 2
Peixes: O clima familiar tende a ser mais acolhedor hoje, favorecendo momentos de proximidade. Confiança no trabalho também pode aumentar sua motivação.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 7