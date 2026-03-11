Acesse sua conta
Segunda chance? Universo anuncia reconciliação e clareza para 3 signos ainda hoje (11 de março)

Veja se o seu signo está na lista dos beneficiados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 12:12

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Muita gente acredita que a Lua Minguante serve apenas para afastar as pessoas, mas a verdade é mais profunda: ela afasta o que é ilusão para deixar apenas o que é real. Neste 11 de março, o "Anjo do Amor" sopra ventos de reconciliação para quem soube aprender com os erros. Se houve um afastamento recente ou uma mágoa que parecia incurável, o céu de hoje favorece o perdão genuíno e o pé no chão.

Os grandes protagonistas desse movimento são Leão, Libra e Capricórnio. Para o leonino, o drama dá lugar à essência; para o libriano, o silêncio vira uma ponte; e para o capricorniano, a cura vem de dentro para fora. É um dia em que aquele "oi" sumido ou aquela conversa madura pode mudar tudo. Mas atenção, a Lua Minguante em Sagitário não aceita promessas vazias. Só volta para a sua vida o que tem base para crescer com verdade.

Se você está em um relacionamento, o clima pede menos cobrança e mais acolhimento. Sagitário gosta de liberdade, e a Lua Minguante pede para "minguar" as crises de ciúme e as expectativas irreais sobre o parceiro. É hora de aceitar o outro como ele é, sem as lentes do otimismo exagerado. Às vezes, o maior gesto de amor hoje é dar espaço para que o outro respire e sinta a sua falta de um jeito saudável.

Para os solteiros, o recado é direto: pare de buscar fora o que está faltando aí dentro. A energia de hoje é perfeita para rituais de autoamor e para "limpar" a energia de ex-parceiros que ainda ocupam espaço na sua mente. Ao limpar o seu campo vibracional, você sinaliza ao universo que está pronto para uma história nova. O que for verdadeiro voltará ou permanecerá.

