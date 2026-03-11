FAMÍLIA

Faustão faz rara aparição ao lado do genro; confira

Julinho Casares, marido de Lara Silva, publicou uma foto com o sogro nesta terça-feira (10)

Faustão ao lado do genro, Julinho Casares Crédito: Reprodução/ Instagram

O genro de Faustão, Julinho Casares, compartilhou um registro nas redes sociais ao lado do apresentador na última terça-feira (10). A publicação ocorreu em celebração ao Dia do Sogro, data em que o ativista prestou uma homenagem ao pai de sua esposa, Lara Silva. A foto é considerada um registro raro, visto que Fausto Silva reduziu suas aparições públicas desde que passou por transplantes de órgãos nos últimos anos.

Na legenda da publicação, Julinho escreveu: “Hoje é dia de homenagear esse cara fantástico que a vida me deu de presente. Tenho a alegria de conviver, trocar boas conversas, ouvir conselhos e compartilhar momentos importantes ao lado dele. Aqui na nossa família, o que a gente mais preza é o carinho, o respeito e o bom convívio entre todos. Aprendemos tudo isso com ele”.

Dando continuidade à homenagem, ele destacou a parceria com o comunicador e declarou sua admiração. “Além de sogro, posso dizer com felicidade que é um amigo. Que sorte poder ter essa troca diária com você, Fausto! Você nem imagina o quanto valorizamos isso todos os dias. O melhor de tudo isso, o fato que ele me deu a coisa mais importante da minha vida, minha esposa! Obrigado, sogrão, te amo!”, comentou.

Faustão, atualmente com 75 anos, enfrentou desafios de saúde recentes após ser submetido a quatro transplantes de órgãos em um curto intervalo: um de coração, em agosto de 2023; o primeiro de rim, em fevereiro de 2024; além de um transplante de fígado e um retransplante renal, ambos realizados em agosto de 2025.

Sua filha, Lara Silva, é casada com Julinho Casares desde setembro do ano passado, embora o casal mantenha o relacionamento desde meados de 2020. Julinho é filho de Julio Casares, ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, e atua como apresentador da Record TV e ativista da causa animal.