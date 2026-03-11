Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Faustão faz rara aparição ao lado do genro; confira

Julinho Casares, marido de Lara Silva, publicou uma foto com o sogro nesta terça-feira (10)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:44

Faustão ao lado do genro, ulinho Casares
Faustão ao lado do genro, Julinho Casares Crédito: Reprodução/ Instagram

O genro de Faustão, Julinho Casares, compartilhou um registro nas redes sociais ao lado do apresentador na última terça-feira (10). A publicação ocorreu em celebração ao Dia do Sogro, data em que o ativista prestou uma homenagem ao pai de sua esposa, Lara Silva. A foto é considerada um registro raro, visto que Fausto Silva reduziu suas aparições públicas desde que passou por transplantes de órgãos nos últimos anos.

Na legenda da publicação, Julinho escreveu: “Hoje é dia de homenagear esse cara fantástico que a vida me deu de presente. Tenho a alegria de conviver, trocar boas conversas, ouvir conselhos e compartilhar momentos importantes ao lado dele. Aqui na nossa família, o que a gente mais preza é o carinho, o respeito e o bom convívio entre todos. Aprendemos tudo isso com ele”.

Dando continuidade à homenagem, ele destacou a parceria com o comunicador e declarou sua admiração. “Além de sogro, posso dizer com felicidade que é um amigo. Que sorte poder ter essa troca diária com você, Fausto! Você nem imagina o quanto valorizamos isso todos os dias. O melhor de tudo isso, o fato que ele me deu a coisa mais importante da minha vida, minha esposa! Obrigado, sogrão, te amo!”, comentou.

Faustão, atualmente com 75 anos, enfrentou desafios de saúde recentes após ser submetido a quatro transplantes de órgãos em um curto intervalo: um de coração, em agosto de 2023; o primeiro de rim, em fevereiro de 2024; além de um transplante de fígado e um retransplante renal, ambos realizados em agosto de 2025.

Sua filha, Lara Silva, é casada com Julinho Casares desde setembro do ano passado, embora o casal mantenha o relacionamento desde meados de 2020. Julinho é filho de Julio Casares, ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, e atua como apresentador da Record TV e ativista da causa animal.

Faustão e filhos

Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva (erq.) e Faustão por Reprodução
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e João Silva por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva e Faustão por Reprodução
Homenagem de Rodrigo Silva para Faustão no Dia dos Pais por Reprodução / Instagram
Faustão e filho caçula Rodrigo Silva por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução/Band
Faustão Silva e seu filho, João Silva por Reprodução/TV Globo
1 de 22
Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Mari Fernandez e Julia Ribeiro anunciam gravidez do primeiro filho: ‘Agora somos três’

Mari Fernandez e Julia Ribeiro anunciam gravidez do primeiro filho: ‘Agora somos três’

Imagem - Wagner Moura brinca em entrevista à Academia do Oscar: "Eu só queria estar no Carnaval"

Wagner Moura brinca em entrevista à Academia do Oscar: "Eu só queria estar no Carnaval"

Imagem - Karla Sofía Gascón ironiza polêmica envolvendo Timothée Chalamet: 'Não se preocupe com isso, Tim'

Karla Sofía Gascón ironiza polêmica envolvendo Timothée Chalamet: 'Não se preocupe com isso, Tim'

Tags:

Faustão

Mais recentes

Imagem - Casamento de Candinho termina com fuga desesperada de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (11)

Casamento de Candinho termina com fuga desesperada de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (11)
Imagem - Quaresma 2026: Veja penitências simples que podem fortalecer a vida espiritual durante o período

Quaresma 2026: Veja penitências simples que podem fortalecer a vida espiritual durante o período
Imagem - Peixes pode ter surpresa nas finanças e Gêmeos recebe alerta sobre fofocas hoje (11 de março); veja mais previsões

Peixes pode ter surpresa nas finanças e Gêmeos recebe alerta sobre fofocas hoje (11 de março); veja mais previsões

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Funcionários encontram rato morto dentro de hospital estadual em Salvador
02

Funcionários encontram rato morto dentro de hospital estadual em Salvador

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26
03

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
04

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana