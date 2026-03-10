OSCAR

Karla Sofía Gascón ironiza polêmica envolvendo Timothée Chalamet: 'Não se preocupe com isso, Tim'

Atriz relembrou sua ausência no tapete vermelho do Oscar 2025 ao comentar repercussão negativa de declarações recentes do protagonista de “Marty Supreme”

K Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:11

Karla Sofía Gascón faz comentário sobre a polêmica de Timothée Chalamet Crédito: Divulgação/ Reprodução

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista de “Emilia Pérez” e indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel, utilizou suas redes sociais para comentar a recente polêmica envolvendo o ator Timothée Chalamet. Ao compartilhar uma publicação que reproduzia uma montagem, ela comparou a atual repercussão negativa enfrentada por Chalamet com sua própria experiência no ano anterior, quando um escândalo a fez evitar o tapete vermelho da cerimônia.

Na imagem compartilhada, Gascón aparece caracterizada como Emília Pérez ao telefone com Chalamet em seu papel no filme “Marty Supreme”. A legenda, em inglês, questionava: “Olá, Karla, você acha que eles vão me fazer passar pelo tapete vermelho no Oscar?”.

Abaixo da montagem, a atriz respondeu à brincadeira de forma irônica. "Você é uma mulher trans? Então não se preocupe com isso, Tim", escreveu, em referência ao episódio ocorrido na premiação de 2025. Na ocasião, a atriz não passou pelo tapete vermelho, se dirigindo diretamente ao interior do evento.

O motivo de não ter comparecido ao tapete vermelho foi devido a uma crise de imagem às vésperas da cerimônia. Na época, publicações antigas da atriz na rede social X, antigo Twitter, foram resgatadas, gerando críticas severas dos internautas. Os conteúdos incluíam comentários considerados ofensivos sobre o Islã, o assassinato de George Floyd e o movimento Black Lives Matter, além de posicionamentos controversos sobre a vacina contra a COVID-19 e a diversidade no Oscar. Após a repercussão negativa, Gascón apagou as postagens e pediu desculpas publicamente.

Ainda na mesma publicação, Karla aproveitou para alfinetar as declarações de Chalamet: "Além disso, adoro sapatilhas de balé e já vi O Fantasma da Ópera dez vezes. Não sei se isso conta para alguma coisa. Boa sorte com os prêmios”. Em letras menores, ela acrescentou que, embora muitos não tenham ouvido sua versão sobre as polêmicas passadas, preferiram acreditar nas acusações feitas contra ela.

A controvérsia atual em torno de Timothée Chalamet surgiu após uma entrevista com o ator Matthew McConaughey, para a Variety e a CNN, na qual ele afirmou que "ninguém se importa" com balé e ópera. A declaração repercutiu mal entre internautas e a comunidade artística. Figuras como as apresentadoras do programa The View e a cantora Doja Cat reprovaram publicamente a fala. Chalamet concorre ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em “Marty Supreme”.