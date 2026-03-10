FAMOSOS

Em tratamento contra alopecia, Gretchen exibe novo visual com peruca

Artista de 66 anos explicou que o acessório serve para poupar o couro cabeludo durante o processo de recuperação dos fios

K Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:24

Gretchen exibe novo visual Crédito: Reprodução/ Instagram

Em tratamento contra a alopecia e a calvície, Gretchen utilizou as redes sociais nesta terça-feira (10) para mostrar que adotará o uso de perucas pelos próximos dias. A mudança, recomendada por sua cabeleireira, visa dar descanso ao couro cabeludo. Na legenda, ela explicou que substituiu temporariamente o megahair de fita e o topo capilar pela “lace”, enquanto prossegue com os cuidados contra a perda de fios.

“Vocês já me viram de topo, de mega, mas de lace vocês ainda não tinham visto. Tem que parar com essa história de preconceito. ‘Ah, peruca, que horror’. Hoje todo mundo usa peruca, gente. A Ludmilla, a Brunna Gonçalves [..] Lace é usada por quem não tem cabelo nenhum ou quer descansar o couro cabeludo”, declarou a artista na publicação.

Aos 66 anos, Gretchen também passou a utilizar uma prótese capilar especial, que é específica para pessoas em tratamento de quimioterapia. O item possui uma touca que impede o contato direto do material com o couro cabeludo, evitando coceiras ou irritações em peles sensíveis. Em postagem anterior, ela já havia afirmado que doaria a prótese utilizada durante o Carnaval para uma seguidora.

Gretchen revela alopecia 1 de 12

Desde 2024, quando recebeu o diagnóstico, a cantora faz tratamento para controlar a alopecia, condição caracterizada pela perda parcial ou total de pelos e cabelos. Frequentemente, ela exibe em seu perfil os resultados obtidos em seu cabelo natural.

“Nem toda mulher tem coragem de se mostrar sem o mega hair, principalmente quem tem alopecia. Mas eu não me importo. Faço questão de que as pessoas vejam a realidade do meu cabelo e como cuido dele”, afirmou.

Ela também detalhou a origem do problema: "Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina (um creme alisante alternativo), aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou".