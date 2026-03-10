Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em tratamento contra alopecia, Gretchen exibe novo visual com peruca

Artista de 66 anos explicou que o acessório serve para poupar o couro cabeludo durante o processo de recuperação dos fios

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:24

Gretchen exibe novo visual
Gretchen exibe novo visual Crédito: Reprodução/ Instagram

Em tratamento contra a alopecia e a calvície, Gretchen utilizou as redes sociais nesta terça-feira (10) para mostrar que adotará o uso de perucas pelos próximos dias. A mudança, recomendada por sua cabeleireira, visa dar descanso ao couro cabeludo. Na legenda, ela explicou que substituiu temporariamente o megahair de fita e o topo capilar pela “lace”, enquanto prossegue com os cuidados contra a perda de fios.

“Vocês já me viram de topo, de mega, mas de lace vocês ainda não tinham visto. Tem que parar com essa história de preconceito. ‘Ah, peruca, que horror’. Hoje todo mundo usa peruca, gente. A Ludmilla, a Brunna Gonçalves [..] Lace é usada por quem não tem cabelo nenhum ou quer descansar o couro cabeludo”, declarou a artista na publicação.

Aos 66 anos, Gretchen também passou a utilizar uma prótese capilar especial, que é específica para pessoas em tratamento de quimioterapia. O item possui uma touca que impede o contato direto do material com o couro cabeludo, evitando coceiras ou irritações em peles sensíveis. Em postagem anterior, ela já havia afirmado que doaria a prótese utilizada durante o Carnaval para uma seguidora.

Gretchen revela alopecia

Gretchen revela alopecia por Redes sociais
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Antes x Depois da transformação no visual de Gretchen por Reprodução/Instagram
Antes x Depois da transformação no visual de Gretchen por Reprodução/Instagram
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
1 de 12
Gretchen revela alopecia por Redes sociais

Desde 2024, quando recebeu o diagnóstico, a cantora faz tratamento para controlar a alopecia, condição caracterizada pela perda parcial ou total de pelos e cabelos. Frequentemente, ela exibe em seu perfil os resultados obtidos em seu cabelo natural.

“Nem toda mulher tem coragem de se mostrar sem o mega hair, principalmente quem tem alopecia. Mas eu não me importo. Faço questão de que as pessoas vejam a realidade do meu cabelo e como cuido dele”, afirmou.

Ela também detalhou a origem do problema: "Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina (um creme alisante alternativo), aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou".

Por fim, Gretchen revelou estar experimentando um novo produto que descobriu na internet. "Eu tinha falhas enormes na minha cabeça. E agora, já está tudo fechadinho. O meu cabelo está voltando", celebrou.

Leia mais

Imagem - Carlos Alberto de Nóbrega é internado e tem comemoração de aniversário cancelada

Carlos Alberto de Nóbrega é internado e tem comemoração de aniversário cancelada

Imagem - Cinemas de Salvador exibem indicados ao Oscar com ingressos a partir de R$ 10 antes da premiação; veja onde assistir

Cinemas de Salvador exibem indicados ao Oscar com ingressos a partir de R$ 10 antes da premiação; veja onde assistir

Imagem - Yuri Lima, ex-namorado de Iza, revela opinião sobre novo relacionamento da cantora: ‘Fiquei com ciúmes’

Yuri Lima, ex-namorado de Iza, revela opinião sobre novo relacionamento da cantora: ‘Fiquei com ciúmes’

Tags:

Peruca Alopecia Gretchen

Mais recentes

Imagem - Ernesto acorda no hospital e decide confessar crimes em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (10)

Ernesto acorda no hospital e decide confessar crimes em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (10)
Imagem - VÍDEO: Milena passa mal, vomita na casa e corre atrás de colegas com balde no BBB 26

VÍDEO: Milena passa mal, vomita na casa e corre atrás de colegas com balde no BBB 26
Imagem - Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Sagitário, Peixes e Áries terão uma virada de mestre ainda este mês (10 de março)

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Sagitário, Peixes e Áries terão uma virada de mestre ainda este mês (10 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor
01

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
02

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes

Imagem - Fios e extensão são coisa do passado: a moda agora é cubo compacto com entradas USB e elétrica
03

Fios e extensão são coisa do passado: a moda agora é cubo compacto com entradas USB e elétrica

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
04

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês