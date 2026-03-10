Cinemas de Salvador exibem indicados ao Oscar com ingressos a partir de R$ 10 antes da premiação; veja onde assistir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 10 de março de 2026 às 13:22
Quem ainda não assistiu aos filmes indicados ao Oscar terá algumas oportunidades em Salvador antes da cerimônia marcada para domingo (15). Cinemas da capital baiana estão exibindo produções que disputam a estatueta, com ingressos promocionais que começam em R$ 10.
Uma das iniciativas acontece na rede UCI Cinemas, que promove o “UCI Day Oscar” na sexta-feira (13) e no sábado (14). Em Salvador, a rede tem salas nos shoppings da Bahia, Paralela e Barra. Durante os dois dias, os ingressos custam R$ 15 para sessões nas salas tradicionais e IMAX e R$ 25 nas salas De Lux.
Confira os indicados a Melhor Filme no Oscar 2026
Entre os destaques da programação está o filme brasileiro O Agente Secreto, que recebeu quatro indicações ao Oscar, nas categorias de melhor filme, melhor ator para Wagner Moura, melhor filme internacional e melhor seleção de elenco.
Também fazem parte da maratona títulos como Uma batalha após a outra, que soma 13 indicações, e Pecadores, com 16. Outros longas previstos na programação são F1: O Filme, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme e Valor sentimental.
A lista inclui ainda produções como Bugonia, A voz de Hind Rajab, Zootopia 2, Se eu tivesse pernas te chutaria, Song Sung Blue, Sirat, A hora do mal, Foi apenas um acidente, A pequena Amelie e Arco.
Além da programação da UCI, outros cinemas da cidade também exibem filmes indicados à premiação. A rede Sala de Arte tem ingressos a partir de R$ 10. No Cinema do Museu, por exemplo, está em cartaz o longa A voz de Hind Rajab.
No Cine Daten Paseo, no Itaigara, a sala 1 exibe Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e Valor sentimental. Já a sala 2 apresenta O Agente Secreto, Marty Supreme e Sirat.
Outras opções incluem o Cineflix do Shopping Bela Vista, com sessões de Arco e Zootopia 2, com ingressos a partir de R$ 25,60, e o Cinépolis do Shopping Salvador Norte, que exibe O Agente Secreto por R$ 17,10.