Cinemas de Salvador exibem indicados ao Oscar com ingressos a partir de R$ 10 antes da premiação; veja onde assistir

Sessões especiais acontecem em diferentes salas da capital baiana nos dias que antecedem o Oscar, marcado para domingo (15)

K Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 13:22

Balde de pipoca / Ilustrativa Crédito: Shutterstock

Quem ainda não assistiu aos filmes indicados ao Oscar terá algumas oportunidades em Salvador antes da cerimônia marcada para domingo (15). Cinemas da capital baiana estão exibindo produções que disputam a estatueta, com ingressos promocionais que começam em R$ 10.

Uma das iniciativas acontece na rede UCI Cinemas, que promove o “UCI Day Oscar” na sexta-feira (13) e no sábado (14). Em Salvador, a rede tem salas nos shoppings da Bahia, Paralela e Barra. Durante os dois dias, os ingressos custam R$ 15 para sessões nas salas tradicionais e IMAX e R$ 25 nas salas De Lux.

Confira os indicados a Melhor Filme no Oscar 2026 1 de 9

Entre os destaques da programação está o filme brasileiro O Agente Secreto, que recebeu quatro indicações ao Oscar, nas categorias de melhor filme, melhor ator para Wagner Moura, melhor filme internacional e melhor seleção de elenco.

Também fazem parte da maratona títulos como Uma batalha após a outra, que soma 13 indicações, e Pecadores, com 16. Outros longas previstos na programação são F1: O Filme, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme e Valor sentimental.

A lista inclui ainda produções como Bugonia, A voz de Hind Rajab, Zootopia 2, Se eu tivesse pernas te chutaria, Song Sung Blue, Sirat, A hora do mal, Foi apenas um acidente, A pequena Amelie e Arco.

Além da programação da UCI, outros cinemas da cidade também exibem filmes indicados à premiação. A rede Sala de Arte tem ingressos a partir de R$ 10. No Cinema do Museu, por exemplo, está em cartaz o longa A voz de Hind Rajab.

No Cine Daten Paseo, no Itaigara, a sala 1 exibe Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e Valor sentimental. Já a sala 2 apresenta O Agente Secreto, Marty Supreme e Sirat.