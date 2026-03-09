Acesse sua conta
Yuri Lima, ex-namorado de Iza, revela opinião sobre novo relacionamento da cantora: ‘Fiquei com ciúmes’

O término do casal foi confirmado em outubro de 2025

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de março de 2026 às 22:19

Yuri Lima comenta novo relacionamento de Iza
Yuri Lima comenta novo relacionamento de Iza Crédito: Reprodução/Dilson Silva/Agnews

Pela primeira vez, o jogador de futebol Yuri Lima falou abertamente sobre o término com Iza e a saudade da filha, Nala, após a retomada de sua carreira. As declarações foram dadas em entrevista divulgada nesta segunda-feira (9), pelo jornalista Leo Dias.

O atleta comentou o novo relacionamento da ex-namorada com o ator João Vitor Silva, que integrou o elenco de “O Agente Secreto”. "É a mulher que mais amei na vida, é a mãe da minha filha. Não tenho por que esconder que fiquei com ciúmes, normal. Mas fico feliz por ela estar bem", declarou. Iza assumiu o namoro com o ator no Carnaval de 2026.

Iza e Yuri começaram a namorar em 2023. O relacionamento se tornou conturbado após a descoberta de uma traição do atleta em julho de 2024, quando a cantora ainda estava grávida. Na ocasião, ela anunciou a separação logo após a confirmação do adultério. O casal tentou retomar a união meses depois, mas o segundo término ocorreu em outubro de 2025.

Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva

Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews

Segundo Yuri, a nova separação foi consequência da exposição pública: "Esse segundo término foi muito por conta da exposição. A gente estava bem. Em todo relacionamento, quando acontece algo assim, é difícil ter aquele perdão 100%. Isso é natural do ser humano”.

Após as polêmicas, o jogador fez uma pausa na carreira, na época em que defendia o Mirassol, para tentar se reaproximar da família. "Saí do futebol para ficar perto da minha filha e da mãe da minha filha, que para mim é a coisa mais importante na vida. Naquele momento, era a decisão mais fácil e a mais difícil", contou.

Yuri afirmou não se arrepender da pausa profissional: “Foi maravilhoso ficar esse 1 ano vendo a minha filha crescer. Se eu tivesse jogando, provavelmente eu estaria longe. Teria perdido tantas coisas que eu vivenciei, estava ali perto. Então não mudaria nada. Não me arrependo nem um pouco”, concluiu.

Atualmente, o jogador retomou a rotina nos gramados defendendo o Esporte Clube Primavera. Ele comentou que, devido à carga pesada de treinos e jogos, não consegue manter a convivência frequente com Nala e assumiu a responsabilidade pela situação: "A situação que eu estou hoje é minha culpa. Eu errei, fui imaturo. Aprendi totalmente com meu erro, ficar longe delas é a maior punição possível".

"A Iza tem me ajudado bastante para eu poder ver ela. Não estou sendo impedido, nem um pouco. Não estou conseguindo ver a Nala por conta da minha rotina e da rotina dela”, explicou, ressaltando que mantém uma relação colaborativa com a cantora para garantir o contato com a criança.

Iza Yuri Lima Ciúmes João Vitor Silva

