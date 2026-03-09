Acesse sua conta
Confira onde assistir aos indicados a Melhor Filme no Oscar 2026

O vencedor da categoria será anunciado no dia 15 de março

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:29

Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

Prepare a pipoca! Falta menos de uma semana para descobrirmos os vencedores da 98ª edição do Oscar. Uma das categorias mais aguardadas é a de Melhor Filme, e ainda dá tempo de maratonar as produções e conferir onde assistir aos 10 indicados. Todos os longas já estão disponíveis no Brasil, seja em plataformas de streaming, nos cinemas ou para aluguel online.

O Brasil ganha um destaque histórico ao conquistar, pela segunda vez consecutiva, uma indicação na categoria de Melhor Filme com “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. No ano passado, o país foi representado por “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso concorre a Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem”, que também integra a lista de indicados a Melhor Filme abaixo.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. Confira a lista e onde assistir:

Confira os indicados a Melhor Filme no Oscar 2026

Bugonia por Divulgação
F1: O Filme por divulgação
Frankenstein por Divulgação
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
Pecadores por Divulgação
Sonhos de Trem por Reprodução
Uma Batalha Após a Outra por divulgação
Valor Sentimental por Divulgação
1 de 9
Bugonia por Divulgação

Onde assistir aos indicados a Melhor Filme

Bugonia: Cinemas*; Prime Video e Apple TV (aluguel online)

Dirigida por Yorgos Lanthimos, a trama gira em torno de dois homens obcecados por teorias conspiratórias que sequestram uma poderosa executiva, acreditando que ela seja uma alienígena disfarçada. A produção recebeu três indicações: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora.

F1: O Filme: Apple TV

Estrelado por Brad Pitt, o filme acompanha Sonny Hayes, um ex-piloto que decide retornar às pistas para orientar um jovem talento em ascensão, enquanto enfrenta fantasmas do passado. Além de Melhor Filme, a produção concorre em Melhor Som, Melhor Montagem e Melhores Efeitos Visuais, totalizando quatro indicações.

Frankenstein: Netflix

Recontando a clássica história de Mary Shelley, o "Frankenstein" de Guillermo del Toro acompanha o ousado cientista Victor Frankenstein dando vida ao seu experimento: uma criatura monstruosa. A produção recebeu nove indicações: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Jacob Elordi), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Som.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet: Cinemas* e Prime Video (aluguel online)

A adaptação do livro de Maggie O’Farrell, dirigida por Chloé Zhao, acompanha Agnes e William Shakespeare no processo de luto pela perda do filho Hamnet, tragédia que marca a vida do artista. A produção recebeu oito indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz (Jessie Buckley) e Melhor Roteiro Adaptado.

Marty Supreme: Cinemas*

Estrelado por Timothée Chalamet, o filme acompanha a ascensão de um excêntrico e ambicioso jogador profissional de tênis de mesa. A produção, dirigida por Josh Safdie, recebeu nove indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator (Timothée Chalamet) e Melhor Montagem.

O Agente Secreto: Cinemas* e Netflix

A trama se passa durante a ditadura militar, no final da década de 70. O enredo acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que está em processo de mudança de São Paulo para Recife, sua cidade natal. Ao chegar à capital pernambucana em pleno Carnaval, ele percebe perigos inimagináveis. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

Pecadores: HBO Max

Dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, o filme acompanha dois irmãos gêmeos que decidem recomeçar e retornam à cidade natal, onde confrontam segredos sombrios do passado. A produção recebeu 16 indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator (Michael B. Jordan) e Melhor Roteiro Original, tornando-se o filme com mais indicações na história da premiação.

Sonhos de Trem:  Netflix

Baseado no livro de Denis Johnson, o drama acompanha a vida de um trabalhador solitário do século XX que, após um luto dramático, passa décadas ajudando a construir ferrovias no interior dos Estados Unidos. A produção recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Canção Original.

Uma Batalha Após a Outra: HBO Max

Dirigido por Paul Thomas Anderson, o longa acompanha Bob Ferguson, um ex-revolucionário que vive isolado e precisa reunir antigos aliados para resgatar a filha, Willa, sequestrada por um arqui-inimigo do passado. A produção recebeu 13 indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator (Leonardo DiCaprio) e Melhor Roteiro Adaptado.

Valor Sentimental: Cinemas* e Mubi

A trama acompanha as irmãs Nora e Agnes, que reencontram o pai desaparecido. Ele é um cineasta que oferece a uma delas um papel em sua nova produção. O filme recebeu nove indicações: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz (Renate Reinsve), Melhor Montagem, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård), Melhor Roteiro Original e duas indicações a Melhor Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas).

*Sessões e disponibilidade podem variar de acordo com a cidade.

