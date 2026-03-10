Modelo de 60 anos choca a internet com tanquinho definido e aparência de 30; veja FOTOS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de março de 2026 às 09:21
Chuando Tan chamou a atenção nas redes sociais ao publicar uma série de fotos para comemorar seu aniversário de 60 anos. Isso porque o modelo e fotógrafo, que é de Singapura, exibe uma aparência considerada muito mais jovem, com direito até a físico sarado e tanquinho, e muitos seguidores ficaram chocados com a idade do homem.
Na postagem, Chuando aparece posando em frente a um carro verde enquanto segurava balões com o número 60, fazendo referência a nova idade. Na legenda, o modelo refletiu sobre o significado da vida e o tempo.
Chuando Tan
"Hoje, no meu aniversário de 60 anos, sou lembrado de que o tempo é a única riqueza verdadeira. Cada nascer do sol chega como uma herança, não como uma garantia. Sou grato por ainda estar neste planeta. Desejo paz na terra", escreveu.
Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, o influenciador viu o post viralizar rapidamente, com uma série de comentários de pessoas incrédulas com a idade do modelo. "O que diabos eles colocam na comida da Ásia?", escreveu uma seguidora; "Ele parece mais jovem que eu... Eu tenho 23", apontou outra; "Eu sei que ele é um vampiro mas não posso provar", brincou uma terceira.
Chuando Tan já havia viralizado em 2017 justamente por causa de sua aparência. Em entrevista recente à Vogue Singapura, ele falou sobre a importância de ter hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, e afirmou que "a forma de pensar é um fator essencial para envelhecer com qualidade".