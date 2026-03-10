ASTROLOGIA

A sorte começa a virar para 3 signos no dia de hoje (10 de março) e decisões importantes podem mudar o rumo do dia

Ao revisar escolhas e resolver pendências, alguns signos conseguem transformar pequenos ajustes em oportunidades inesperadas

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 11:00

O dia de hoje, 10 de março, pode trazer uma virada de sorte para alguns signos do zodíaco. Mesmo em um período que costuma exigir revisões e mais atenção aos detalhes, certas atitudes podem ajudar a destravar situações que estavam paradas. Retomar algo inacabado, corrigir um erro ou simplesmente agir de forma diferente pode mudar completamente o rumo de acontecimentos aparentemente comuns. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário: Um acontecimento inesperado pode fazer você perceber que escapou de uma situação que poderia trazer problemas. Essa sensação de alívio ajuda a mudar seu estado de espírito e traz uma nova dose de otimismo. Ao rever escolhas recentes, você entende melhor quais decisões realmente valem a pena seguir.

Dica cósmica: Às vezes, evitar um problema já é uma grande vitória.

Capricórnio: Um momento de clareza pode surgir após uma conversa ou situação que testa sua firmeza. Ao defender seu ponto de vista, você percebe o quanto conhece seus próprios limites e capacidades. Essa consciência traz segurança para lidar com desafios e abre caminho para oportunidades que dependem justamente dessa confiança.

Dica cósmica: Conhecer a própria força ajuda a transformar obstáculos em vantagem.

Peixes: Um encontro ou momento de conexão com alguém especial pode trazer inspiração inesperada. Ideias criativas surgem com facilidade e você sente que sua mente está mais aberta para experimentar novas possibilidades. Esse clima de entusiasmo ajuda a atrair situações positivas ao longo do dia.

Dica cósmica: Quando você se permite criar e se divertir, a sorte costuma acompanhar.