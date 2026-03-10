Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã

Cantora curtiu dias de descanso ao lado da família do cantor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 12:40

Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã
Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Ana Castela deu o que falar nesta terça-feira (10) ao compartilhar os bastidores da sua despedida da Fazenda Talismã, onde passou os últimos dias acompanhada pela família do ex-namorado, Zé Felipe. 

Em um papo com os seguidores no Instagram, Ana mostrou que a relação com a ex-sogra, Poliana Rocha, continua firme e forte, mesmo após o término. "Já falei para a Poliana que toda vez que ela me chamar, eu virei com muito prazer e carinho. Graças a Deus a gente criou uma amizade muito boa, não é, Zé Felipes?", brincou a cantora, usando o apelido carinhoso para o sertanejo. Zé, que aparecia ao fundo do vídeo, confirmou na hora com um sinal de joia.  

Ana Castela esclarece relação com Zé Felipe após reencontro na Fazenda Talismã

Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela esclarece relação com Zé Felipe após reencontro na Fazenda Talismã por Reprodução/Redes Sociais
Poliana Rocha, Leonardo e Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Zé Felipe, Ana Castela e Poliana por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela brincando com os filhos de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ana Castela e Zé Felipe reaparecem juntos após término

Adeus, cabelo preto: Ana Castela choca fãs ao mostrar novo visual

Ana Castela se revolta após pagar R$ 1,3 mil para fazer as unhas: 'Roubo'

Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

Mostrando que tem um senso de humor afiado, Ana filmou um amigo saindo do lago da propriedade e soltou: "De Férias com o Ex". A trilha sonora do momento também foi escolhida a dedo, com a cantora colocando Mente para Mim, sucesso na voz de Cristiano Araújo, para tocar na jukebox da fazenda.

Na fazenda, a cantora tirou leite de vaca cantando o clássico Talismã, tomou café da manhã com Zé Felipe e ainda sobrou energia para jogar com o ex-sogro, Leonardo, no futevôlei. "Como foi perder duas vezes para mim?", provocou ela, fazendo o cantor cair na risada.

Segundo a cantora, a temporada na fazenda nem estava nos planos. A viagem teria rolado de forma espontânea após um almoço de família no fim de semana. A intenção inicial era só participar da reunião, mas Ana foi convencida a esticar o passeio com o grupo. "Caiu tudo na armadilha do Leo", entregou a cantora, confessando que precisou até comprar roupas de última hora para dar conta dos dias extras.

Ana Castela e Zé Felipe viveram um namoro de cerca de dois meses, que chegou ao fim em dezembro de 2025, logo às vésperas do Réveillon. Na época do término, o cantor fez questão de escrever um texto elogiando a cantora e ressaltando o carinho enorme que mantinha por ela e por seus familiares. 

Leia mais

Imagem - Eliana fez terapia sexual para estrear programa na Globo: 'Mais solta'

Eliana fez terapia sexual para estrear programa na Globo: 'Mais solta'

Imagem - Influenciador baiano é criticado por vídeo que incita violência contra a mulher: 'Tirado de contexto'

Influenciador baiano é criticado por vídeo que incita violência contra a mulher: 'Tirado de contexto'

Imagem - Morre Jennifer Runyon, atriz de 'Os Caça-Fantasmas', aos 65 anos

Morre Jennifer Runyon, atriz de 'Os Caça-Fantasmas', aos 65 anos

Tags:

zé Felipe Cantor Sertanejo Sertanejo ana Castela Sertaneja Ex-namorado Relacionamento

Mais recentes

Imagem - Quem é Felipe Heystee, ex-Rancho do Maia acusado de aplicar 'golpe do amor' de R$ 208 mil

Quem é Felipe Heystee, ex-Rancho do Maia acusado de aplicar 'golpe do amor' de R$ 208 mil
Imagem - O dia de hoje (10 de março) favorece 4 signos, que conseguem transformar riscos em oportunidades e atrair sorte e abundância

O dia de hoje (10 de março) favorece 4 signos, que conseguem transformar riscos em oportunidades e atrair sorte e abundância
Imagem - Fóssil encontrado sugere que humanidade não surgiu na África: origem pode estar mais distante do que antes

Fóssil encontrado sugere que humanidade não surgiu na África: origem pode estar mais distante do que antes

MAIS LIDAS

Imagem - Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda
01

Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto
03

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor
04

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor