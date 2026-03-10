DE FÉRIAS COM O EX?

Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã

Cantora curtiu dias de descanso ao lado da família do cantor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 12:40

Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Ana Castela deu o que falar nesta terça-feira (10) ao compartilhar os bastidores da sua despedida da Fazenda Talismã, onde passou os últimos dias acompanhada pela família do ex-namorado, Zé Felipe.

Em um papo com os seguidores no Instagram, Ana mostrou que a relação com a ex-sogra, Poliana Rocha, continua firme e forte, mesmo após o término. "Já falei para a Poliana que toda vez que ela me chamar, eu virei com muito prazer e carinho. Graças a Deus a gente criou uma amizade muito boa, não é, Zé Felipes?", brincou a cantora, usando o apelido carinhoso para o sertanejo. Zé, que aparecia ao fundo do vídeo, confirmou na hora com um sinal de joia.

Mostrando que tem um senso de humor afiado, Ana filmou um amigo saindo do lago da propriedade e soltou: "De Férias com o Ex". A trilha sonora do momento também foi escolhida a dedo, com a cantora colocando Mente para Mim, sucesso na voz de Cristiano Araújo, para tocar na jukebox da fazenda.

Na fazenda, a cantora tirou leite de vaca cantando o clássico Talismã, tomou café da manhã com Zé Felipe e ainda sobrou energia para jogar com o ex-sogro, Leonardo, no futevôlei. "Como foi perder duas vezes para mim?", provocou ela, fazendo o cantor cair na risada.

Segundo a cantora, a temporada na fazenda nem estava nos planos. A viagem teria rolado de forma espontânea após um almoço de família no fim de semana. A intenção inicial era só participar da reunião, mas Ana foi convencida a esticar o passeio com o grupo. "Caiu tudo na armadilha do Leo", entregou a cantora, confessando que precisou até comprar roupas de última hora para dar conta dos dias extras.