Morre Jennifer Runyon, atriz de 'Os Caça-Fantasmas', aos 65 anos

Estrela que contracenou com Bill Murray no clássico de 1984 lutava contra um câncer

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:50

auto-upload
Jennifer Runyon Crédito: Reprodução 

Jennifer Runyon, a atriz norte-americana que marcou época em produções do cinema e da TV, faleceu na última sexta-feira (6), aos 65 anos. A notícia foi confirmada por Erin Murphy, amiga próxima e estrela da série 'A Feiticeira', que revelou que Jennifer enfrentava uma batalha contra o câncer.

"Ela era uma senhora especial. Vou sentir sua falta, Jenn", escreveu Erin em um tributo emocionante no Instagram, enviando forças para o marido da atriz, Todd Corman, e seus dois filhos, Wyatt e Bayley.

Para muitos, o rosto de Jennifer Runyon é inesquecível devido à sua participação em 'Os Caça-Fantasmas' (1984). No filme, ela viveu a estudante submetida aos testes de percepção extrassensorial pelo Dr. Peter Venkman, interpretado por Bill Murray. Na cena, o personagem de Murray dava choques propositais em outro aluno enquanto "poupava" a personagem de Jennifer.

A atriz também brilhou como Gwendolyn Pierce na sitcom 'Charles in Charge' e fez participações em séries que definiram gerações, como 'Barrados no Baile' (Beverly Hills, 90210) e 'Quantum Leap'. Sua estreia aconteceu lá em 1980, no filme de terror To All a Goodnight, e desde então ela se tornou figurinha carimbada em comédias e dramas da época.

Filha de artistas, Jennifer cresceu no meio do rádio e da atuação, mas nos últimos anos havia trocado as câmeras pelas salas de aula. Em 2014, ela contou em entrevistas que estava feliz trabalhando como professora, mantendo uma vida discreta ao lado da família. Sua partida deixa um vazio para aqueles que cresceram assistindo ao seu talento na "Sessão da Tarde" e nos grandes clássicos da TV norte-americana.

Morre Atriz Jennifer Runyon

