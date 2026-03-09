LUTO

Morre Jennifer Runyon, atriz de 'Os Caça-Fantasmas', aos 65 anos

Estrela que contracenou com Bill Murray no clássico de 1984 lutava contra um câncer

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:50

Jennifer Runyon Crédito: Reprodução

Jennifer Runyon, a atriz norte-americana que marcou época em produções do cinema e da TV, faleceu na última sexta-feira (6), aos 65 anos. A notícia foi confirmada por Erin Murphy, amiga próxima e estrela da série 'A Feiticeira', que revelou que Jennifer enfrentava uma batalha contra o câncer.

"Ela era uma senhora especial. Vou sentir sua falta, Jenn", escreveu Erin em um tributo emocionante no Instagram, enviando forças para o marido da atriz, Todd Corman, e seus dois filhos, Wyatt e Bayley.

Influenciador baiano é criticado por incitar violência contra mulher 1 de 6

Para muitos, o rosto de Jennifer Runyon é inesquecível devido à sua participação em 'Os Caça-Fantasmas' (1984). No filme, ela viveu a estudante submetida aos testes de percepção extrassensorial pelo Dr. Peter Venkman, interpretado por Bill Murray. Na cena, o personagem de Murray dava choques propositais em outro aluno enquanto "poupava" a personagem de Jennifer.

A atriz também brilhou como Gwendolyn Pierce na sitcom 'Charles in Charge' e fez participações em séries que definiram gerações, como 'Barrados no Baile' (Beverly Hills, 90210) e 'Quantum Leap'. Sua estreia aconteceu lá em 1980, no filme de terror To All a Goodnight, e desde então ela se tornou figurinha carimbada em comédias e dramas da época.