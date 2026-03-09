FAMOSOS

Neymar se explica após curtir fotos sensuais de modelo francesa: 'Foi sem querer'

Atleta virou assunto na web ao interagir com cliques ousados de criadora de conteúdo adulto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 14:27

Neymar se explica após curtida polêmica em fotos de modelo francesa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Neymar, de 34 anos, chamou a atenção ao curtir fotos sensuais da modelo francesa Pauline nesta segunda-feira (9). As imagens, que incluem registros de biquíni, rapidamente foram inundadas por comentários de brasileiros que notaram a interação do jogador, atualmente casado com Bruna Biancardi.

A reação dos seguidores foi imediata. Enquanto uns brincavam pedindo para ele "descurtir antes que alguém visse", outros foram mais diretos e marcaram Biancardi na publicação: "Vem ver um negócio aqui". Frases como "esse marido não mudou nada" e "sempre atacando" dominaram o post da modelo, que também possui um perfil em plataformas de conteúdo adulto.

Com os comentários, o craque não ficou calado. Neymar retirou a curtida e usou as redes sociais para se defender, alegando que o gesto foi acidental. "Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso. Amigos me avisaram", pontuou o atleta.

Ele ainda aproveitou para desabafar sobre o patrulhamento digital: "Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso! Hoje em dia é muito doentio a forma como reagem a curtidas no Instagram".

Quem é a modelo?