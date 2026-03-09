Acesse sua conta
Neymar se explica após curtir fotos sensuais de modelo francesa: 'Foi sem querer'

Atleta virou assunto na web ao interagir com cliques ousados de criadora de conteúdo adulto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 14:27

Neymar se explica após curtida polêmica em fotos de modelo francesa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Neymar, de 34 anos, chamou a atenção ao curtir fotos sensuais da modelo francesa Pauline nesta segunda-feira (9). As imagens, que incluem registros de biquíni, rapidamente foram inundadas por comentários de brasileiros que notaram a interação do jogador, atualmente casado com Bruna Biancardi.

A reação dos seguidores foi imediata. Enquanto uns brincavam pedindo para ele "descurtir antes que alguém visse", outros foram mais diretos e marcaram Biancardi na publicação: "Vem ver um negócio aqui". Frases como "esse marido não mudou nada" e "sempre atacando" dominaram o post da modelo, que também possui um perfil em plataformas de conteúdo adulto.

Neymar se explica após curtir fotos de modelo francesa

Neymar se explica após curtida polêmica em fotos de modelo francesa
Curtida de Neymar em fotos da modelo francesa, Pauline por Reprodução/Redes Sociais
Neymar segue a modelo francesa, Pauline por Reprodução/Redes Sociais
Neymar se explica após curtida polêmica em fotos de modelo francesa por Reprodução/Redes Sociais
Fotos postadas por Pauline, modelo que Neymar deu like no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Fotos postadas por Pauline, modelo que Neymar deu like no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Fotos postadas por Pauline, modelo que Neymar deu like no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Fotos postadas por Pauline, modelo que Neymar deu like no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Fotos postadas por Pauline, modelo que Neymar deu like no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Fotos postadas por Pauline, modelo que Neymar deu like no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Fotos postadas por Pauline, modelo que Neymar deu like no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Fotos postadas por Pauline, modelo que Neymar deu like no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Neymar se explica após curtida polêmica em fotos de modelo francesa por Reprodução/Redes Sociais



Com os comentários, o craque não ficou calado. Neymar retirou a curtida e usou as redes sociais para se defender, alegando que o gesto foi acidental. "Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso. Amigos me avisaram", pontuou o atleta.

Ele ainda aproveitou para desabafar sobre o patrulhamento digital: "Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso! Hoje em dia é muito doentio a forma como reagem a curtidas no Instagram".

Quem é a modelo?

Pauline, é uma influenciadora francesa que mistura em seu feed cliques de luxo, paixão por cavalos e ensaios sensuais. Além do Instagram, ela faz sucesso no OnlyFans, onde se descreve como uma "garota francesa e persa". Mesmo após a retirada do like de Neymar, o perfil da jovem continua recebendo uma enxurrada de novos seguidores curiosos com o episódio.

Neymar Instagram Modelo Redes Sociais Fotos

