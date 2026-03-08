JUSTIÇA

Cozinheira se pronuncia após ter nome ligado a processo trabalhista contra Neymar

Marcela Lermy trabalhou com o jogador entre 2013 e 2018

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 19:15

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de ter o nome associado a um processo trabalhista envolvendo Neymar, a cozinheira Marcela Lermy decidiu se manifestar publicamente para esclarecer a situação.

Nos últimos dias, veio à tona uma ação judicial movida contra o jogador relacionada a condições de trabalho em uma de suas propriedades em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Embora o nome da autora do processo não tenha sido divulgado oficialmente, publicações em redes sociais passaram a relacionar o caso à imagem da chef.

Diante da repercussão, Marcela divulgou uma nota em seus perfis afirmando que não é responsável pela ação e que as informações compartilhadas são falsas.

Segundo a cozinheira, ela trabalhou para Neymar entre 2013 e 2018. Durante esse período, afirma que manteve uma relação profissional baseada em respeito e transparência.

No comunicado, Marcela foi direta ao negar qualquer envolvimento no processo. Ela destacou que nunca entrou com ação trabalhista ou judicial contra o atleta ou contra empresas ligadas a ele.

A chef também informou que já iniciou medidas legais para retirar conteúdos que usam sua imagem de forma indevida e responsabilizar quem divulgou a informação.

O processo trabalhista que ganhou repercussão recentemente tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Na ação, uma cozinheira afirma ter enfrentado jornadas exaustivas ao trabalhar em uma residência do jogador em Mangaratiba.

De acordo com o processo, a profissional teria sido contratada por uma empresa terceirizada para prestar serviços na casa do atleta. A jornada prevista em contrato seria de cerca de oito horas por dia, mas, segundo o relato apresentado na Justiça, o horário frequentemente se estendia, chegando a ultrapassar 14 horas diárias.

A chef também afirma que, em algumas ocasiões, precisou preparar refeições para dezenas de pessoas que frequentavam a casa do jogador, além de lidar com atividades físicas exigentes na cozinha. Ela alega ter desenvolvido problemas de saúde relacionados ao trabalho e pede indenização e pensão.