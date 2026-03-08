VOCÊ SABERIA?

Pergunta sobre livro proibido faz participante do 'Quem Quer Ser um Milionário?' perder prêmio alto

Entenda por que a obra foi censurada na ditadura e veja quanto ele levou para casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 18:49

Pergunta sobre ditadura argentina faz participante perder prêmio no Domingão com Huck Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma pergunta aparentemente simples acabou custando caro para um participante do quadro 'Quem Quer Ser um Milionário'?, exibido no Domingão com Huck, neste domingo (8).

O engenheiro Luiz Cordovil, de 34 anos, natural de Tefé, no Amazonas, chegou perto de garantir R$ 300 mil no jogo apresentado por Luciano Huck, mas acabou errando justamente a pergunta que poderia levá-lo ao próximo nível da disputa.

Participante erra pergunta de meio milhão no Quem Quer Ser Um Milionário 1 de 3

A questão que derrubou o competidor misturava literatura clássica e história da Argentina. O apresentador perguntou: “Qual destes clássicos da literatura mundial a ditadura argentina proibiu?”

As alternativas eram:

Dom Quixote, de Miguel de Cervantes

A Montanha Mágica, de Thomas Mann

Guerra e Paz, de Liev Tolstói

O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint‑Exupéry

Depois de usar sua última ajuda e eliminar duas alternativas, Luiz ficou entre “Guerra e Paz” e “O Pequeno Príncipe”. Sem ter certeza da resposta, ele decidiu apostar no clássico russo, mas acabou errando.

A resposta correta era “O Pequeno Príncipe”.

Publicado em 1943, o famoso livro de Antoine de Saint-Exupéry chegou a ser proibido na Argentina durante o período da Ditadura Militar Argentina (1976–1983). Na época, o regime liderado pelo general Jorge Rafael Videla considerou a obra perigosa por supostamente conter ideias consideradas “subversivas”.

Apesar do tropeço na pergunta decisiva, Luiz não saiu do programa de mãos vazias. Após uma sequência de acertos ao longo da participação, ele garantiu R$ 150 mil no jogo.