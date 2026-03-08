Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pergunta sobre livro proibido faz participante do 'Quem Quer Ser um Milionário?' perder prêmio alto

Entenda por que a obra foi censurada na ditadura e veja quanto ele levou para casa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 18:49

Pergunta sobre ditadura argentina faz participante perder R$ 300 mil no Domingão com Huck
Pergunta sobre ditadura argentina faz participante perder prêmio no Domingão com Huck Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma pergunta aparentemente simples acabou custando caro para um participante do quadro 'Quem Quer Ser um Milionário'?, exibido no Domingão com Huck, neste domingo (8).

O engenheiro Luiz Cordovil, de 34 anos, natural de Tefé, no Amazonas, chegou perto de garantir R$ 300 mil no jogo apresentado por Luciano Huck, mas acabou errando justamente a pergunta que poderia levá-lo ao próximo nível da disputa.

Participante erra pergunta de meio milhão no Quem Quer Ser Um Milionário

Pergunta sobre ditadura argentina faz participante perder R$ 300 mil no Domingão com Huck por Reprodução/TV Globo
Pergunta sobre ditadura argentina faz participante perder R$ 300 mil no Domingão com Huck por Reprodução/TV Globo
Pergunta sobre ditadura argentina faz participante perder R$ 300 mil no Domingão com Huck por Reprodução/TV Globo
1 de 3
Pergunta sobre ditadura argentina faz participante perder R$ 300 mil no Domingão com Huck por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Ticiane Pinheiro é a nova contratada da Globo; saiba qual será seu primeiro projeto

Ticiane Pinheiro é a nova contratada da Globo; saiba qual será seu primeiro projeto

Imagem - Traição e revelação no altar: Confira o resumo da última semana de 'Êta Mundo Melhor!' (9 a 13 de março)

Traição e revelação no altar: Confira o resumo da última semana de 'Êta Mundo Melhor!' (9 a 13 de março)

Imagem - Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

A questão que derrubou o competidor misturava literatura clássica e história da Argentina. O apresentador perguntou: “Qual destes clássicos da literatura mundial a ditadura argentina proibiu?”

  • As alternativas eram:

  • Dom Quixote, de Miguel de Cervantes
  • A Montanha Mágica, de Thomas Mann
  • Guerra e Paz, de Liev Tolstói
  • O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint‑Exupéry

Depois de usar sua última ajuda e eliminar duas alternativas, Luiz ficou entre “Guerra e Paz” e “O Pequeno Príncipe”. Sem ter certeza da resposta, ele decidiu apostar no clássico russo, mas acabou errando.

A resposta correta era “O Pequeno Príncipe”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?

Qual foi a pergunta que fez participante perder R$ 500 mil no 'Quem Quer Ser um Milionário'

Mulher perde R$ 1 milhão ao errar pergunta no 'Quem Quer Ser um Milionário?'

Veja qual pergunta fez baiana desistir do Quem Quer Ser Um Milionário na reta final

Vencedora do ‘Quem Quer Ser Um Milionário?’ Jullie Dutra é aprovada na 1ª fase de concurso para ser diplomata

Publicado em 1943, o famoso livro de Antoine de Saint-Exupéry chegou a ser proibido na Argentina durante o período da Ditadura Militar Argentina (1976–1983). Na época, o regime liderado pelo general Jorge Rafael Videla considerou a obra perigosa por supostamente conter ideias consideradas “subversivas”.

Apesar do tropeço na pergunta decisiva, Luiz não saiu do programa de mãos vazias. Após uma sequência de acertos ao longo da participação, ele garantiu R$ 150 mil no jogo.

O prêmio tem um significado especial para o engenheiro. Segundo contou durante a participação, ele pretendia usar o dinheiro para realizar uma cirurgia reparadora, depois de perder cerca de 50 kg após uma bariátrica, além de ajudar a quitar o apartamento onde mora com o irmão.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Imagem - Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra volta às novelas da Globo após 14 anos e surpreende com mudança

Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra volta às novelas da Globo após 14 anos e surpreende com mudança

Imagem - Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Tags:

tv Globo Globo Domingão com Huck Quem Quer ser um Milionário Programa

Mais recentes

Imagem - Cozinheira se pronuncia após ter nome ligado a processo trabalhista contra Neymar

Cozinheira se pronuncia após ter nome ligado a processo trabalhista contra Neymar
Imagem - Ticiane Pinheiro é a nova contratada da Globo; saiba qual será seu primeiro projeto

Ticiane Pinheiro é a nova contratada da Globo; saiba qual será seu primeiro projeto
Imagem - Virada de destino: 3 signos vão receber uma notícia transformadora ainda neste domingo (8 de março)

Virada de destino: 3 signos vão receber uma notícia transformadora ainda neste domingo (8 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
01

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas fortes para Bahia e mais 18 estados neste domingo; veja previsão
02

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Bahia e mais 18 estados neste domingo; veja previsão

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
03

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Professor de Matemática morre após 'pegadinha' de estudantes
04

Professor de Matemática morre após 'pegadinha' de estudantes