Qual foi a pergunta que fez participante perder R$ 500 mil no 'Quem Quer Ser um Milionário'

Participante preferiu parar o jogo após dúvida e deixou o programa com R$ 300 mil garantidos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:00

Quem Quer Ser um Milionário
Quem Quer Ser um Milionário Crédito: Reprodução

Uma pergunta considerada difícil definiu o rumo do quadro Quem Quer Ser um Milionário exibido neste domingo (18). Hermerson, morador de Ji-Paraná, em Rondônia, viu a chance de avançar para o prêmio de R$ 500 mil escapar ao não conseguir responder à questão apresentada na reta final do jogo.

O participante vinha tendo um desempenho seguro ao longo da disputa no quadro comandado por Luciano Huck, exibido dentro do Domingão com Huck. Segundo contou durante o programa, ele entrou com o objetivo de juntar dinheiro para ajudar a custear a faculdade da irmã.

A eliminação veio após a seguinte pergunta: “Como é popularmente conhecido o hálux valgo?”. As alternativas oferecidas eram cera de ouvido, corcunda, cutícula e joanete.

Diante da incerteza e do risco de perder o valor acumulado, Hermerson optou por não responder. Com isso, deixou a competição com R$ 300 mil, valor já assegurado até aquele momento, e abriu mão da chance de chegar ao meio milhão de reais.

A resposta correta era joanete. O momento repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando tanto a dificuldade da pergunta quanto a decisão cautelosa do participante, que preferiu sair com o prêmio garantido.

