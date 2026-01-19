Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Celso Portiolli se irrita e deixa de seguir Cariúcha após gafe ao vivo no Domingo Legal

Apresentadora se confundiu com o nome do colega durante participação no programa exibido neste domingo pelo SBT

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 12:38

Cariúcha e Celso Portiolli
Cariúcha e Celso Portiolli Crédito: Reprodução

A passagem de Cariúcha pelo Domingo Legal acabou rendendo repercussão fora do estúdio. Durante a edição exibida neste domingo, a apresentadora cometeu uma gafe ao se dirigir a Celso Portiolli, errando o nome do colega em mais de um momento ao vivo.

Em uma das falas, Cariúcha chamou o apresentador de Sérgio. Em outra, pronunciou o sobrenome de forma equivocada, o que arrancou risadas da plateia e do próprio comandante da atração.

Cariúcha

Cariúcha por Reprodução
Cariúcha por Reprodução
Cariúcha por Reprodução
Cariúcha por Reprodução
Cariúcha por Reprodução
1 de 5
Cariúcha por Reprodução

A situação ganhou um tom ainda mais comentado quando Portiolli decidiu brincar com o erro. Com o Instagram da convidada aberto no telão para comentar o fato de ela ter alcançado a marca de 3 milhões de seguidores, ele deixou de segui-la ali mesmo, diante do público.

“Você está com 3 milhões de seguidores nas redes sociais”, disse o apresentador. “Graças a Deus, Sérgio”, respondeu Cariúcha, provocando a reação imediata no estúdio.

Leia mais

Imagem - Ana Maria Braga critica Pedro após assédio no BBB 26 e se recusa a entrevistá-lo: 'Não terei o desprazer'

Ana Maria Braga critica Pedro após assédio no BBB 26 e se recusa a entrevistá-lo: 'Não terei o desprazer'

Imagem - Enquete BBB 26: Aline Campos, Ana Paula Renault ou Milena, quem deve ser eliminada no Paredão?

Enquete BBB 26: Aline Campos, Ana Paula Renault ou Milena, quem deve ser eliminada no Paredão?

Imagem - Numerologia: Fernanda é um bom nome?

Numerologia: Fernanda é um bom nome?

Na sequência, Portiolli explicou o gesto em tom descontraído. “Errou meu nome, então eu não te sigo mais”, afirmou ao apertar o botão de deixar de seguir, enquanto a cena era exibida ao vivo no programa do SBT.

O momento rapidamente passou a circular nas redes sociais, com internautas comentando tanto a gafe quanto a reação bem-humorada do apresentador, marca registrada das edições do Domingo Legal.

Tags:

Cariúcha Celso Portiolli

Mais recentes

Imagem - Universo manda recado para Áries, Câncer e Peixes: faça ajustes, a hora é de decisões conscientes

Universo manda recado para Áries, Câncer e Peixes: faça ajustes, a hora é de decisões conscientes
Imagem - BBB 26: gesto de Babu Santana foi decisivo para Pedro desistir do reality

BBB 26: gesto de Babu Santana foi decisivo para Pedro desistir do reality
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (19) podem destravar sua sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (19) podem destravar sua sorte

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira
01

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Imagem - O mundo está te observando: 3 signos têm uma virada poderosa na carreira a partir deste domingo (18 de janeiro)
02

O mundo está te observando: 3 signos têm uma virada poderosa na carreira a partir deste domingo (18 de janeiro)

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
03

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Chefe do PCC acompanhou posse da namorada delegada em São Paulo; veja fotos
04

Chefe do PCC acompanhou posse da namorada delegada em São Paulo; veja fotos