MICO

Celso Portiolli se irrita e deixa de seguir Cariúcha após gafe ao vivo no Domingo Legal

Apresentadora se confundiu com o nome do colega durante participação no programa exibido neste domingo pelo SBT

Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 12:38

Cariúcha e Celso Portiolli Crédito: Reprodução

A passagem de Cariúcha pelo Domingo Legal acabou rendendo repercussão fora do estúdio. Durante a edição exibida neste domingo, a apresentadora cometeu uma gafe ao se dirigir a Celso Portiolli, errando o nome do colega em mais de um momento ao vivo.

Em uma das falas, Cariúcha chamou o apresentador de Sérgio. Em outra, pronunciou o sobrenome de forma equivocada, o que arrancou risadas da plateia e do próprio comandante da atração.

Cariúcha 1 de 5

A situação ganhou um tom ainda mais comentado quando Portiolli decidiu brincar com o erro. Com o Instagram da convidada aberto no telão para comentar o fato de ela ter alcançado a marca de 3 milhões de seguidores, ele deixou de segui-la ali mesmo, diante do público.

“Você está com 3 milhões de seguidores nas redes sociais”, disse o apresentador. “Graças a Deus, Sérgio”, respondeu Cariúcha, provocando a reação imediata no estúdio.

Na sequência, Portiolli explicou o gesto em tom descontraído. “Errou meu nome, então eu não te sigo mais”, afirmou ao apertar o botão de deixar de seguir, enquanto a cena era exibida ao vivo no programa do SBT.