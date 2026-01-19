Enquete BBB 26: Aline Campos, Ana Paula Renault ou Milena, quem deve ser eliminada no Paredão?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00:17
O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite deste domingo (18) e já movimentou o jogo logo na primeira semana de confinamento. Antes da votação aberta, o então Anjo Jonas Sulzbach usou o poder e imunizou Sara, garantindo que a sister ficasse fora da disputa nesta semana.
Casa do BBB 26
Na sequência, o líder da semana, Alberto Cowboy, colocou Milena diretamente no Paredão. Já na votação do confessionário, Paulo Augusto foi o mais votado da casa, com 11 votos, seguido pela veterana Sol Vega, que recebeu cinco. Juliano Floss levou dois votos, enquanto Maxiane, Jonas Sulzbach, Brígido e Edilson Capetinha receberam um voto cada.
Na prova bate-volta, participaram Aline, Ana Paula e Paulo Augusto, e o brother levou a melhor.