Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 21:19
Jordana Morais, 29 anos, é uma das participantes do Big Brother Brasil 26. Neste domingo (18), ela foi vítima de um assédio por parte de Pedro, que chegou a segurar seu pescoço e beijá-la à força. Pouco depois, o participante apertou o botão de desistência e deixou o programa.
Natural de Paraíso do Tocantins, Jordana foi criada em Goiânia e mora atualmente em Brasília, onde atua como advogada, modelo fotográfica e influenciadora digital. Formada em Direito, ela já trabalhou como professora de inglês e chegou ao reality após vencer a votação da Casa de Vidro do Centro-Oeste, garantindo vaga no grupo Pipoca por escolha do público.
Jordana (BBB 26)
Dentro do confinamento, Jordana vinha se destacando pela postura comunicativa e pela facilidade de se integrar aos outros participantes. Ela se define como intensa, extrovertida e direta, características que ficaram evidentes nas primeiras semanas do jogo e ajudaram a consolidar sua presença na edição.
Na noite deste domingo (18), a sister contou aos colegas que teria sido assediada por Pedro Henrique dentro da despensa da casa. Segundo o relato, o brother tentou beijá-la sem consentimento, o que a deixou em choque e bastante abalada. Pouco tempo depois da denúncia, Pedro apertou o botão de desistência e deixou oficialmente o BBB 26. A produção confirmou a saída durante a programação ao vivo.
O caso teve grande repercussão nas redes sociais e levantou debates entre os telespectadores sobre limites, consentimento e segurança dentro do reality. Jordana seguiu no programa e recebeu apoio de outros participantes após tornar público o episódio, que se tornou um dos assuntos mais comentados desta edição do BBB.