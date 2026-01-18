Acesse sua conta
Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Advogada e influenciadora, sister estava na Casa de Vidro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 21:19

Jordana (BBB 26)
Jordana (BBB 26) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Jordana Morais, 29 anos, é uma das participantes do Big Brother Brasil 26. Neste domingo (18), ela foi vítima de um assédio por parte de Pedro, que chegou a segurar seu pescoço e beijá-la à força. Pouco depois, o participante apertou o botão de desistência e deixou o programa.

Natural de Paraíso do Tocantins, Jordana foi criada em Goiânia e mora atualmente em Brasília, onde atua como advogada, modelo fotográfica e influenciadora digital. Formada em Direito, ela já trabalhou como professora de inglês e chegou ao reality após vencer a votação da Casa de Vidro do Centro-Oeste, garantindo vaga no grupo Pipoca por escolha do público.

Dentro do confinamento, Jordana vinha se destacando pela postura comunicativa e pela facilidade de se integrar aos outros participantes. Ela se define como intensa, extrovertida e direta, características que ficaram evidentes nas primeiras semanas do jogo e ajudaram a consolidar sua presença na edição.

Na noite deste domingo (18), a sister contou aos colegas que teria sido assediada por Pedro Henrique dentro da despensa da casa. Segundo o relato, o brother tentou beijá-la sem consentimento, o que a deixou em choque e bastante abalada. Pouco tempo depois da denúncia, Pedro apertou o botão de desistência e deixou oficialmente o BBB 26. A produção confirmou a saída durante a programação ao vivo.

O caso teve grande repercussão nas redes sociais e levantou debates entre os telespectadores sobre limites, consentimento e segurança dentro do reality. Jordana seguiu no programa e recebeu apoio de outros participantes após tornar público o episódio, que se tornou um dos assuntos mais comentados desta edição do BBB.

Tags:

bbb 26

