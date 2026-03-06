Confira os desfalques do Bahia para a final do Campeonato Baiano contra o Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 6 de março de 2026 às 15:33
O Bahia vai encarar o Vitória pela decisão do Campeonato Baiano com alguns problemas no elenco. O clássico que define o campeão estadual de 2026 será disputado neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova, com presença exclusiva da torcida tricolor. Como a final acontece em jogo único, quem vencer fica com a taça. Se houver empate, a definição será nas cobranças de pênaltis.
Possíveis desfalques do Bahia para o Ba-Vi pela final do Baianão
Para a partida decisiva, o técnico Rogério Ceni já sabe que não poderá contar com alguns atletas que seguem em tratamento no departamento médico. O zagueiro Kanu, o jovem Ruan Pablo e o lateral-direito Gilberto continuam em recuperação de lesões e estão fora do clássico. Outro defensor que dificilmente será opção é David Duarte, que ainda cumpre etapa de transição física e não deve ser liberado a tempo.
Entre os jogadores que ainda passam por avaliação está o meia Michel Araújo. Após um período afastado por lesão, ele voltou a treinar com o restante do elenco nesta sexta-feira (6), mas ainda não tem presença confirmada na final.
Dentre os lesionados, Caio Alexandre é que tem mais chances de retornar e reforçar o time. O jogador alternou atividades físicas na academia com trabalhos técnicos no gramado nos últimos dias e segue sendo monitorado pela comissão técnica. Mesmo com chance de aparecer entre os relacionados, a tendência é que Nicolás Acevedo inicie o clássico como titular.