Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Condenado pela morte de Eliza Samúdio, goleiro Bruno tem condicional revogada e deve voltar à prisão

Jogador violou regras do livramento condicional após descumprir medidas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de março de 2026 às 19:56

Ex-goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã
Ex-goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã Crédito: Reprodução

O goleiro Bruno, condenado pela morte da atriz e modelo Eliza Samúdio, desaparecida em 2010 e declarada morta em 2013, teve o livramento condicional revogado pela Justiça do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (5).

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro voltou atrás na medida após Bruno se ausentar da capital fluminense sem aviso prévio, segundo informações do jornal O Globo. Ele viajou para o Acre no início do mês de fevereiro, onde disputou uma partida da Copa do Brasil pelo Vasco-AC.

Goleiro Bruno estreia com eliminação no Vasco-AC

Homenagem a jogadores presos por Reprodução
Homenagem a jogadores presos por Reprodução
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento médico por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento por Reprodução
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno agora joga no Vasco do Acre por Rede Amazônica
Goleiro Bruno treinando por Rede Amazônica
Nome de Bruno no BID por Reprodução
1 de 9
Homenagem a jogadores presos por Reprodução

Antes disso, Bruno foi ao estádio do Maracanã no fim de janeiro, durante a noite, conduta que não seria permitida, já que a condicional determina que, durante o dia, o detento possa deixar a unidade para atividades como trabalho, mas deve retornar para o recolhimento noturno.

“Acolho o parecer ministerial e revogo o livramento condicional concedido ao apenado, na forma da primeira parte do artigo 87 do Código Penal. Expeça-se mandado de prisão, no regime semiaberto, com validade de 16 (dezesseis) anos”, diz trecho da decisão divulgado pelo portal Metrópoles.

Leia mais

Imagem - Os restos mortais de Eliza Samudio foram encontrados? Entenda

Os restos mortais de Eliza Samudio foram encontrados? Entenda

Imagem - Estreia do goleiro Bruno tem gol, pênaltis defendidos, eliminação e homenagem a atletas presos por estupro

Estreia do goleiro Bruno tem gol, pênaltis defendidos, eliminação e homenagem a atletas presos por estupro

Imagem - MP pede que goleiro Bruno volte à prisão após ida ao jogo do Flamengo

MP pede que goleiro Bruno volte à prisão após ida ao jogo do Flamengo

O ex-jogador do Flamengo estava em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Com a revogação, Bruno voltará a cumprir a pena em regime semiaberto.  De acordo com os cálculos da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro (VEP), a previsão do término de sua pena é 8 de janeiro de 2031.

Dada como morta oficialmente em janeiro de 2013, Eliza nunca teve os restos mortais encontrados. Além de Bruno, Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e Marcos Aparecido dos Santos, apelidado de Bola, foram apontados como envolvidos no crime. Em depoimentos, eles relataram que Eliza teria sido morta após chegar ao local, mas o corpo nunca foi localizado. Alguns relatos indicaram que os restos mortais teriam sido ocultados, informação que não foi confirmada pela polícia.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio e Cristiano Ronaldo em Portugal por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
1 de 9
Eliza Samudio e Cristiano Ronaldo em Portugal por Reprodução

Em janeiro de 2013, a Justiça de Minas Gerais emitiu a certidão de óbito de Eliza Samúdio. Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão por participação no homicídio, além dos crimes de sequestro e cárcere privado de Bruninho, que foi encontrado na periferia de Belo Horizonte.

*Com informações da Agência Brasil

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - 'A Bahia me escolheu para ser um dos seus', diz Emerson Ferretti ao receber título de Cidadão Baiano

'A Bahia me escolheu para ser um dos seus', diz Emerson Ferretti ao receber título de Cidadão Baiano
Imagem - Bahia x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte
01

Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

Imagem - Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)
02

Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)

Imagem - Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos
03

Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
04

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo