RETORNO POLÊMICO

Estreia do goleiro Bruno tem gol, pênaltis defendidos, eliminação e homenagem a atletas presos por estupro

Vasco do Acre acabou caindo nos pênaltis para o Velo Clube

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08:34

Goleiro Bruno Crédito: Reprodução

O retorno do goleiro Bruno como titular de um time de futebol terminou de forma amarga. Em liberdade condicional desde 2023, após condenação pela morte de Eliza Samudio, o goleiro foi um dos destaques do Vasco-AC, mas não evitou a eliminação da equipe acreana na primeira fase da Copa do Brasil. Depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, o time acabou superado pelo Velo Clube por 3 a 2 nos pênaltis, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Antes mesmo de a bola rolar, o Vasco-AC entrou em campo prestando homenagem a três atletas do elenco que estão presos sob suspeita de estupro coletivo: Brian Peixoto Henrique, Erick Luiz Serpa Santos e Alex Pires Júnior, o Lekinho. O clube, aliás, vive dias conturbados: ao todo, quatro jogadores foram detidos recentemente e são investigados pelo crime contra duas mulheres - o quarto é Matheus Silva, conhecido como “Manga”.

Goleiro Bruno estreia com eliminação no Vasco-AC 1 de 9

Dentro de campo, Bruno teve participação decisiva nas penalidades. Defendeu duas cobranças e ainda converteu a sua. Porém, três companheiros desperdiçaram suas tentativas, enquanto o time paulista foi mais eficiente e garantiu a classificação heroica fora de casa.

No intervalo, o goleiro falou à FFACTV sobre sua volta aos gramados. "Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui. Segundo, é bom estar no Acre e ser acolhido. Foi o estado que me acolheu desde 2021, mas naquela época estava na pandemia, e hoje sinto o calor da torcida, que está incentivando. Jogamos contra uma grande equipe, optamos por uma formação um pouquinho mais fechada e fomos felizes pelo gol, isso aumenta nossa responsabilidade. Temos uma equipe traiçoeira e experiente do outro lado", avaliou.

Como foi a partida

Nos primeiros minutos, o goleiro de 41 anos foi pouco exigido. Apesar da pressão inicial do adversário, as finalizações mais perigosas surgiram em bolas paradas. Em um dos escanteios, Bruno saiu com segurança para interceptar o cruzamento.

O momento de maior apreensão aconteceu em um gol anulado do Velo. Após ser vazado por Adriano - que estava impedido -, Bruno caiu no gramado sentindo dores no lado esquerdo do peito. Bombeiros chegaram a entrar em campo durante o atendimento, e jogadores do Vasco-AC tentaram abanar o companheiro. Ele não perdeu a consciência e seguiu normalmente na partida.

Mesmo com dificuldades na criação, os mandantes abriram o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Leozinho avançou pela esquerda e encontrou Jean livre na intermediária. O camisa 10 ajeitou e acertou um chute preciso, sem chances para Paulo Vitor: 1 a 0.

Antes do intervalo, Rodrigo Alves quase empatou. Ele recebeu passe em diagonal e ficou frente a frente com Bruno, mas exagerou na força e acertou o travessão.

A vantagem, porém, não resistiu. Aos 14 minutos da etapa final, Ruan, recém-saído do banco, aproveitou sobra na área, cortou para a esquerda e finalizou no contrapé de Bruno, que ainda tentou alcançar: 1 a 1.

Nos minutos finais, o goleiro voltou a chamar atenção. Além de pedir atendimento médico duas vezes por dores musculares, fez boa defesa em cobrança de falta de Rodrigo Alves, evitando a virada no tempo regulamentar.