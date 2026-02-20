INVESTIGAÇÃO

Corpo de mulher de 35 anos é encontrado esquartejado e sem cabeça dentro de mala

Polícia apura autoria e circunstâncias do crime

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:34

Corpo sem cabeça estava em mala Crédito: Reprodução/Globo

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma mulher de 35 anos cujo corpo foi localizado esquartejado dentro de uma mala na tarde de quinta-feira (19), na região de Parelheiros, na Zona Sul da capital.

A bagagem foi encontrada às margens de um córrego, na Estrada Ecoturística de Parelheiros, na altura do número 4.470. Funcionários de uma empresa que realiza obras na via perceberam que a mala exalava um forte odor e apresentava vazamento de um líquido avermelhado. Diante da situação, eles acionaram a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Ao verificarem o conteúdo, os agentes constataram que havia partes de um corpo humano no interior da mala. A vítima estava sem a cabeça.

De acordo com a polícia, a mulher possuía antecedentes criminais por roubo, registrado em 2016, e não tinha histórico de violência doméstica. A identidade dela não foi divulgada, segundo o portal G1, apesar dela já ter sido identificada.