Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo de mulher de 35 anos é encontrado esquartejado e sem cabeça dentro de mala

Polícia apura autoria e circunstâncias do crime

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:34

Corpo sem cabeça estava em mala
Corpo sem cabeça estava em mala Crédito: Reprodução/Globo

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma mulher de 35 anos cujo corpo foi localizado esquartejado dentro de uma mala na tarde de quinta-feira (19), na região de Parelheiros, na Zona Sul da capital.

A bagagem foi encontrada às margens de um córrego, na Estrada Ecoturística de Parelheiros, na altura do número 4.470. Funcionários de uma empresa que realiza obras na via perceberam que a mala exalava um forte odor e apresentava vazamento de um líquido avermelhado. Diante da situação, eles acionaram a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Ao verificarem o conteúdo, os agentes constataram que havia partes de um corpo humano no interior da mala. A vítima estava sem a cabeça.

De acordo com a polícia, a mulher possuía antecedentes criminais por roubo, registrado em 2016, e não tinha histórico de violência doméstica. A identidade dela não foi divulgada, segundo o portal G1, apesar dela já ter sido identificada. 

O caso é apurado pelo 25º Distrito Policial, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável pelo homicídio.

Mais recentes

Imagem - Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe

Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe
Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
Imagem - Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão