Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PL aciona TSE para produção de provas sobre homenagem a Lula na Sapucaí

Segundo a legenda, o enredo da Acadêmicos de Niterói não se limitou a contar a trajetória de vida de Lula

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:36

Desfile da Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Lula
Desfile da Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Lula Crédito: Alex Ferro / Riotour

O Partido Liberal (PL) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na quinta-feira, 19, para investigar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Lula (PT).

O partido pediu a produção de provas sobre o financiamento do desfile com recursos públicos. Embora não peça a cassação de Lula por ora, o PL alega que há "fundados indícios" de "abuso de poder político e econômico" na homenagem ao petista.

Lula na Sapucaí

Lula na Sapucaí por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Lula na Sapucaí por Dilson Silva/Agnews
1 de 8
Lula na Sapucaí por AgNews

"Teve-se a transmutação de um desfile carnavalesco em uma apoteótica peça de marketing político-biográfico e de ataque a opositores", afirmou a legenda na petição. "É preciso a devida investigação, especialmente considerando a gravidade e a repercussão dos fatos".

Segundo a legenda, o enredo da Acadêmicos de Niterói não se limitou a contar a trajetória de vida de Lula, promovendo ataques a adversários e fazendo referências a promessas de campanha, como o fim da escala 6 por 1. "Restou claríssima a construção de uma narrativa político-eleitoral de exaltação do mandatário e de grosseiro ataques aos seus concorrentes", disse o PL.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula na Sapucaí, é rebaixada do Grupo Especial do Rio

Pastor diz que membros de escola de samba que homenageou Lula terão câncer: 'Tripudiaram da nossa fé'

Homenagem a Lula na Sapucaí causa revolta e caso vai parar na Justiça

Presença constante de Lula na Bahia expõe fragilidade política do presidente

FOTOS: Lula se emociona ao chegar na Sapucaí para acompanhar homenagem da Acadêmicos de Niterói

A Acadêmicos de Niterói acabou rebaixada no carnaval carioca. Antes da representação do PL, o senador Flávio Bolsonaro (RJ), pré-candidato da legenda para a disputa à Presidência, criticou Lula por "fazer campanha antecipada para ele mesmo". O desfile foi contestado na Justiça Eleitoral antes do carnaval, mas o TSE permitiu a apresentação, embora tenha alertado para riscos de propaganda eleitoral antecipada.

Outros partidos da oposição, como o Novo, prometeram ingressar com novas ações na Justiça contra o desfile.

Tags:

Lula

Mais recentes

Imagem - Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe

Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe
Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
Imagem - Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão