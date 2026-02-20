Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mandato único e supercalendário: fim da reeleição muda plano de prefeitos, governadores e presidente

Proposta em debate no Senado altera duração de mandatos, reduz período de senadores e prevê unificação dos pleitos na próxima década

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:40

A engrenagem do país: Entenda a conexão direta entre a nova composição do Senado e a estabilidade econômica
PEC 12/2022, que prevê o fim do instituto da reeleição para prefeitos, governadores e presidentes Crédito: Senado Federal

Uma movimentação no Senado Federal promete sacudir os diretórios políticos. A PEC 12/2022, que prevê o fim do instituto da reeleição para prefeitos, governadores e presidentes, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e está pronta para votação no Plenário. A proposta não apenas veta mandatos consecutivos, como visa esticar a duração dos cargos para cinco anos, criando um "supercalendário" eleitoral. 

Se aprovada, a medida impõe uma nova dinâmica às lideranças políticas. Pelas regras de transição previstas na proposta, a vedação à reeleição passaria a valer para os mandatos iniciados após sua promulgação, podendo alcançar as eleições de 2028, a depender da versão final aprovada.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Órfãos de votos: saída de Boulos e Eduardo Bolsonaro da disputa política sacode PSOL e PL

Batalha pela sobrevivência: como a nova cláusula de barreira pode 'apagar' partidos em 2026

Aposta da Unificação

O texto, que conta com emendas de nomes como Ciro Nogueira, propõe que a unificação dos pleitos ocorra na próxima década, podendo estabelecer 2034 como marco inicial da primeira eleição geral unificada, conforme a regra de transição aprovada. O eleitor baiano, por exemplo, passaria a escolher vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente em um único dia. A lógica é evitar que a gestão pública seja interrompida bienalmente por pleitos intermediários, permitindo que os eleitos governem com foco total no mandato, sem a pressão imediata das urnas.

Dinastias em Cheque

Embora o argumento da economia de recursos públicos seja o carro-chefe dos defensores da PEC, nos bastidores o debate é sobre a sobrevivência das dinastias políticas e o ritmo da renovação de quadros. O texto também propõe reduzir o mandato dos senadores de oito para cinco anos, o que exigirá nova modelagem do sistema de renovação alternada da Casa.

Cada um no seu quadrado

Outro ponto importante abordado por quem defende a emenda diz respeito aos futuros candidatos a cargos do Poder Executivo. A PEC visa dar uma maior oportunidade de competir em condições mais igualitárias, sem a vantagem dos atuais ocupantes do cargo. Cada chefe do Executivo ficaria exclusivamente focado no cumprimento do mandato, deixando o pleito restrito aos futuros candidatos.

Tags:

Brasil Eleição Politica Senado Federal

Mais recentes

Imagem - MPF defende instalação de CPI para investigar invasões do MST na Bahia

MPF defende instalação de CPI para investigar invasões do MST na Bahia
Imagem - Wagner sai na frente de Jerônimo e confirma Geraldo Júnior na chapa

Wagner sai na frente de Jerônimo e confirma Geraldo Júnior na chapa
Imagem - Crise em Pernambuco ameaça provocar rompimento de partido na Bahia

Crise em Pernambuco ameaça provocar rompimento de partido na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão