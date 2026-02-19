POLÍTICA

Órfãos de votos: saída de Boulos e Eduardo Bolsonaro da disputa política sacode PSOL e PL

Saída de nomes com votação expressiva obriga partidos a recalcular estratégia para manter bancada e influência nacional

Matheus Marques

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:32

Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos Crédito: Boulos (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Eduardo Bolsonaro (Foto: Leonardo Marques/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações)

As eleições de 2026 devem marcar o fim de uma era para a Câmara dos Deputados. Os nomes que dominaram as urnas e as redes sociais no último pleito não estarão na cédula para deputado federal. O vácuo deixado por Guilherme Boulos e Eduardo Bolsonaro representa um desafio logístico e político: para onde irão os milhões de votos que esses "generais" eleitorais arrastaram em 2022?

Do palanque ao Ministério

Guilherme Boulos (PSOL) trocou o protagonismo no Congresso pelo "núcleo estratégico" do governo Lula. Como ministro-chefe da Secretaria-Geral, Boulos sinaliza que ficará no cargo até o fim do mandato, abrindo mão de puxar a bancada da esquerda. Sem ele, o PSOL terá o desafio de manter sua votação nacional e assegurar o cumprimento da cláusula de desempenho, que exige percentual mínimo de votos distribuídos pelo país.

O fator Eduardo Bolsonaro e o destino da direita

Na direita, o cenário é de dispersão. A Mesa Diretora da Câmara declarou a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro por faltas, em dezembro de 2025, encerrando formalmente sua passagem pela Casa. A ausência de Eduardo, que sempre funcionou como termômetro do bolsonarismo na Câmara, força o PL a buscar nomes alternativos para evitar que a bancada “encolha” na próxima legislatura. A estratégia agora é descentralizar a imagem da família e apostar em novas lideranças que consigam herdar o prestígio dos antigos campeões de votos.

Outra baixa importante é a de Carla Zambelli que enfrenta restrições jurídicas severas e se encontra presa na Itália.

A benção eleitoral é um caminho