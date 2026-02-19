POLÍTICA

INSS no app: o que muda para motoristas e entregadores no PLP 152/2025?

Texto em discussão cria enquadramento próprio para trabalhadores de apps, com contribuição previdenciária e piso mínimo, sem transformar a relação em CLT

Juliana Rodrigues

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:42

O cenário para quem faz do volante ou do guidão o seu escritório está prestes a mudar radicalmente no Brasil. Com o tema no radar do governo e do Congresso, o PLP 152/2025, que cria regras para o transporte por aplicativo e para a entrega e coleta de bens via plataformas, passou a figurar entre as prioridades do debate legislativo e pode avançar nas próximas semanas.



O desafio central da proposta é uma "equação de equilíbrio": como oferecer a rede de proteção da Previdência Social sem anular a liberdade de horários, o maior ativo de quem atua no setor.

Nem CLT, nem desamparado

A peça-chave da nova legislação é a criação de um enquadramento próprio: o trabalhador autônomo plataformizado. A intenção é clara, visa formalizar a proteção sem o engessamento da CLT.

Na prática, o texto em debate amarra um modelo de contribuição previdenciária com regras de base de cálculo e participação das plataformas, tentando equilibrar proteção e custo do serviço

Aposentadoria (aposentadoria por idade ou por incapacidade permanente);

Auxílio-doença;

Salário-maternidade.

Amobitec alerta para alta de preços com novo piso obrigatório