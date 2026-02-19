POLÍTICA

Wagner admite que se cogitou trocar Jerônimo por Rui em meio ao desgaste do governador

Senador também relatou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu a manutenção da candidatura à reeleição do governador

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:26

Senador Jaques Wagner Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Jaques Wagner (PT) admitiu que se cogitou a possibilidade de substituir o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pelo ministro Rui Costa (PT) na cabeça da chapa nas eleições deste ano. A hipótese foi discutida diante de pesquisas que indicam derrota do atual governador para o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

“Realmente alguns começaram a cogitar uma troca de candidatos. Eu sou contra romper a naturalidade da política. Qual é a naturalidade da política? O governador Jerônimo vá para reeleição”, afirmou Wagner, em entrevista ao Blog do Vila, do jornalista Evilásio Júnior.

Wagner também relatou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu a manutenção da candidatura à reeleição de Jerônimo Rodrigues. “Eu realmente disse ao presidente: vamos manter a naturalidade política. Ele, como respeita muito a nossa caminhada aqui na Bahia, acolheu”, acrescentou.

De acordo com o levantamento mais recente da Quaest, divulgado em agosto do ano passado, ACM Neto aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Jerônimo Rodrigues tem 34%. Já pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada em novembro de 2025, aponta Neto com 44% contra 35% de Jerônimo. O mesmo levantamento indica que 50% desaprovam a gestão do governador, enquanto 48% aprovam.