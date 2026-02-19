Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Wagner admite que se cogitou trocar Jerônimo por Rui em meio ao desgaste do governador

Senador também relatou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu a manutenção da candidatura à reeleição do governador

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:26

Senador Jaques Wagner
Senador Jaques Wagner Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Jaques Wagner (PT) admitiu que se cogitou a possibilidade de substituir o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pelo ministro Rui Costa (PT) na cabeça da chapa nas eleições deste ano. A hipótese foi discutida diante de pesquisas que indicam derrota do atual governador para o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

“Realmente alguns começaram a cogitar uma troca de candidatos. Eu sou contra romper a naturalidade da política. Qual é a naturalidade da política? O governador Jerônimo vá para reeleição”, afirmou Wagner, em entrevista ao Blog do Vila, do jornalista Evilásio Júnior.

Wagner também relatou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu a manutenção da candidatura à reeleição de Jerônimo Rodrigues. “Eu realmente disse ao presidente: vamos manter a naturalidade política. Ele, como respeita muito a nossa caminhada aqui na Bahia, acolheu”, acrescentou.

De acordo com o levantamento mais recente da Quaest, divulgado em agosto do ano passado, ACM Neto aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Jerônimo Rodrigues tem 34%. Já pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada em novembro de 2025, aponta Neto com 44% contra 35% de Jerônimo. O mesmo levantamento indica que 50% desaprovam a gestão do governador, enquanto 48% aprovam.

Ainda não há pesquisas eleitorais divulgadas neste ano. A partir do início do período eleitoral, todos os levantamentos precisam ser registrados na Justiça.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Presença constante de Lula na Bahia expõe fragilidade política do presidente

Otto Alencar parece sentir cheiro de derrota no ar

Mais recentes

Imagem - Coordenador de ACM Neto sugere que Jerônimo evitou o povo no Carnaval com medo de novas vaias

Coordenador de ACM Neto sugere que Jerônimo evitou o povo no Carnaval com medo de novas vaias
Imagem - INSS no app: o que muda para motoristas e entregadores no PLP 152/2025?

INSS no app: o que muda para motoristas e entregadores no PLP 152/2025?
Imagem - Órfãos de votos: saída de Boulos e Eduardo Bolsonaro da disputa política sacode PSOL e PL

Órfãos de votos: saída de Boulos e Eduardo Bolsonaro da disputa política sacode PSOL e PL

MAIS LIDAS

01

Crise ‘sabor chocolate’: Cotação do cacau despenca mais de 70% em um ano na Bahia

Preços dos produtos vendidos na Páscoa não devem ser impactados

Imagem - O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir
02

O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir

Depois de um período de dúvidas e ajustes internos, o dia traz sinais claros de que o esforço não foi em vão

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
03

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

A energia do dia favorece foco, constância e decisões conscientes

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
04

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Dia traz viradas importantes, cortes necessários e aprendizado sobre aceitar o que não pode mais ser mantido