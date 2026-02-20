VIDA DE OSTENTAÇÃO

Rifeiro executado a tiros em Camaçari postou vídeo horas antes da morte: 'Tem que ter amigos ricos'

Influenciador conhecido como Drico RL tinha mais de 30 mil seguidores nas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:08

Rifeiro executado a tiros em Camaçari postou vídeo horas antes da morte: 'Tem que ter amigos ricos' Crédito: Reprodução / Redes sociais

O rifeiro Adriano Pinto Silva, conhecido como Drico RL, publicou vídeos nas redes sociais falando sobre amizade e ostentação poucas horas antes de ser morto a tiros em Jauá, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na quinta-feira (19).

Nas gravações feitas na manhã do crime, ele citou prosperidade e a importância de ter “amizades ricas”. “Você não precisa ser rico, tem que ter amizades ricas, que automaticamente o próximo rico será você. Se você correr atrás, você não pode ficar profetizando sem fazer por onde. Bom dia para nós, vamos que vamos, para cima”, afirmou.

Em outro trecho, declarou: “Não precisa de dinheiro, tem que ter amigos que têm dinheiro. Precisei de carro, parceiro salvou, peguei o dele”.

Conhecido como Drico RL, ele acumulava mais de 30 mil seguidores no Instagram, onde publicava fotos com veículos de luxo e divulgava rifas. Na biografia, se descrevia como jogador de cassino e promovia sorteios e premiações por meio de links na plataforma.

Ataque em oficina

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. Drico RL estava em uma oficina mecânica quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou disparos e fugiu.

Uma criança também foi atingida pelos tiros e socorrida para uma unidade hospitalar local. Adriano foi encaminhado ao Hospital Geral de Camaçari, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.