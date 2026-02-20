Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rifeiro executado a tiros em Camaçari postou vídeo horas antes da morte: 'Tem que ter amigos ricos'

Influenciador conhecido como Drico RL tinha mais de 30 mil seguidores nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:08

Rifeiro executado a tiros em Camaçari postou vídeo horas antes da morte: 'Tem que ter amigos ricos'
Rifeiro executado a tiros em Camaçari postou vídeo horas antes da morte: 'Tem que ter amigos ricos' Crédito: Reprodução / Redes sociais

O rifeiro Adriano Pinto Silva, conhecido como Drico RL, publicou vídeos nas redes sociais falando sobre amizade e ostentação poucas horas antes de ser morto a tiros em Jauá, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na quinta-feira (19).

Nas gravações feitas na manhã do crime, ele citou prosperidade e a importância de ter “amizades ricas”. “Você não precisa ser rico, tem que ter amizades ricas, que automaticamente o próximo rico será você. Se você correr atrás, você não pode ficar profetizando sem fazer por onde. Bom dia para nós, vamos que vamos, para cima”, afirmou.

Rifeiro Drico RL

Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais
Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais
Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais
Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Rifeiro Drico RL por Reprodução/Redes sociais

Em outro trecho, declarou: “Não precisa de dinheiro, tem que ter amigos que têm dinheiro. Precisei de carro, parceiro salvou, peguei o dele”.

Conhecido como Drico RL, ele acumulava mais de 30 mil seguidores no Instagram, onde publicava fotos com veículos de luxo e divulgava rifas. Na biografia, se descrevia como jogador de cassino e promovia sorteios e premiações por meio de links na plataforma.

Ataque em oficina

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. Drico RL estava em uma oficina mecânica quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou disparos e fugiu.

Uma criança também foi atingida pelos tiros e socorrida para uma unidade hospitalar local. Adriano foi encaminhado ao Hospital Geral de Camaçari, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar da Bahia informou que equipes da 59ª Companhia Independente (CIPM) realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito havia sido localizado até a última atualização.

Leia mais

Imagem - Morre rifeiro baleado em ataque na Região Metropolitana de Salvador

Morre rifeiro baleado em ataque na Região Metropolitana de Salvador

Imagem - Rifeiro e criança são baleados em ataque na Região Metropolitana de Salvador

Rifeiro e criança são baleados em ataque na Região Metropolitana de Salvador

Tags:

Rifeiro Drico rl

Mais recentes

Imagem - Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados

Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados
Imagem - Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West

Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West
Imagem - Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão