CRIME

Morre rifeiro baleado em ataque na Região Metropolitana de Salvador

Criança também foi atingida por tiros em oficina mecânica

Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:17

Rifeiro é conhecido como Drico RL Crédito: Reprodução/Redes sociais

O rifeiro Adriano Pinto Silva, conhecido como Drico RL, morreu após ser baleado durante um ataque em Jauá, localidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o caso através da 4ª Delegacia de Homicídios (DT/Camaçari)

Drico RL estava em uma oficina quando foi surpreendido por um suspeito que disparou contra ele e fugiu. Na ação, uma criança foi atingida e socorrida para uma unidade hospitalar local. O rifeiro foi atendido no Hospital Geral de Camaçari, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, a 59º Companhia Independente (CIPM) recebeu a informação de que duas pessoas, sendo um homem e uma criança, deram entrada em uma unidade de saúde de Camaçari após terem sido baleadas. Militares realizaram rondas na região, mas os suspeitos ainda não foram localizados.