CRIME

Quatro pessoas são presas por esquema de roubo de cargas e caminhões

Grupo atuava na Bahia e em Pernambuco

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:34

Grupo suspeito de operar esquema de roubo de cargas e caminhões foi preso na Bahia Crédito: SSP/BA

Um grupo especializado em roubo de cargas e caminhões foi alvo de uma operação policial na madrugada desta quinta-feira (19). Quatro pessoas foram presas após tentarem fugir das autoridades durante a ação, realizada nas cidades de Juazeiro, no norte da Bahia, e Petrolina, em Pernambuco.

A operação desarticulou uma base utilizada como esconderijo de veículos roubados. A ação contou com equipes das Polícias Militares da Bahia e de Pernambuco, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Semirreboques acoplados, um cavalo mecânico, um caminhão, armamento, munições e aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

Grupo é suspeito de operar esquema de roubo na Bahia e em Pernambuco 1 de 7

As investigações começaram após o registro do roubo de um caminhão na cidade de Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia. Depois do crime, o veículo seguiu para Juazeiro. No município, a polícia localizou um galpão usado para esconder outros veículos já roubados pelo grupo. No local, foram identificados dois reboques usados para transporte de combustível com indícios de clonagem, além de diversas placas usadas para adulteração veicular.

O caminhão roubado, no entanto, estava estacionado em um posto de gasolina em Petrolina. Denúncias anônimas indicaram uma casa que estaria sendo usada como possível esconderijo dos quatro suspeitos. Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos com tentativa de fuga, mas os suspeitos foram encontrados e presos. Durante as buscas, foi encontrado um veículo utilizado nos crimes e um revólver calibre 32.