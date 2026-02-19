Condenado por matar PM na Pituba é preso em São Paulo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:56
Um homem foi preso nesta quinta-feira (19), em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ele foi condenado por um latrocínio contra um policial militar em Salvador e estava foragido da Justiça.
Segundo informações da polícia, o homem, de 33 anos, integrava um grupo criminoso que atuava em roubos e receptação de veículos na capital paulista. Ele foi encontrado na Avenida Jorge Zarur, em São José dos Campos.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito foi submetido a exame cautelar no Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava, onde passará por audiência de custódia.
O crime foi cometido em 2007, no bairro da Pituba, em Salvador. O policial militar estava em um carro quando foi abordado por um trio durante uma tentativa de roubo. Durante a ação criminosa, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o tórax da vítima. O homem foi condenado a 20 anos de reclusão, em decisão expedida pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador.
