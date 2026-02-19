LATROCÍNIO

Condenado por matar PM na Pituba é preso em São Paulo

Crime ocorreu em 2007

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:56

Polícia Civil Crédito: Ascom PCBA

Um homem foi preso nesta quinta-feira (19), em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ele foi condenado por um latrocínio contra um policial militar em Salvador e estava foragido da Justiça.

Segundo informações da polícia, o homem, de 33 anos, integrava um grupo criminoso que atuava em roubos e receptação de veículos na capital paulista. Ele foi encontrado na Avenida Jorge Zarur, em São José dos Campos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito foi submetido a exame cautelar no Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava, onde passará por audiência de custódia.