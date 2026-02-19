Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suplente de vereador é assassinado dentro de casa em Ipirá

Vítima foi atingida na cabeça após invasão à sua residência

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 21:13

Alexsandro Rosário foi morto com tiro na cabeça Crédito: Redes Sociais

Um suplente de vereador de 42 anos, identificado como Alexsandro Rosário Pindobeira, conhecido popularmente como Léo Rosário, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (19), em Ipirá, no Recôncavo baiano. O crime ocorreu após a residência da vítima, na Rua Projetada, no bairro Mirante, ser invadida.

De acordo com informações da Polícia Militar, Léo Rosário foi atingido por um disparo na região da cabeça. O corpo foi encontrado dentro do imóvel por um familiar. O suplente estava se recuperando de uma cirurgia recente, segundo apuração da TV Subaé.

Léo Rosário disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo partido Avante, obtendo 323 votos e garantindo a posição de suplente em 2024, mas já havia concorrido ao cargo de vereador desde 2008.

Em nota oficial, a Prefeitura de Ipirá manifestou profundo pesar pela morte do servidor. "Expressamos as nossas condolências e solidariedade a toda a família e amigos", acrescentou no comunicado.

A Polícia Civil da Bahia já iniciou as diligências para investigar o caso. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a autoria ou a motivação do assassinato. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para a perícia e remoção do corpo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Estupro no Carnaval: 12 PMs depõem após denúncia de crime em posto policial no circuito Barra-Ondina

Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel

Carro de luxo é apreendido em operação contra crime organizado na Bahia

Prima acusa Suzane von Richthofen de novos crimes: 'Saques, violações e invasões no imóvel'

Operação prende chefe do crime de Xique-Xique em São Paulo

Tags:

Morte Vereador Execução Ipirá

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas