CRIME NO INTERIOR

Suplente de vereador é assassinado dentro de casa em Ipirá

Vítima foi atingida na cabeça após invasão à sua residência

Nauan Sacramento

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 21:13

Alexsandro Rosário foi morto com tiro na cabeça Crédito: Redes Sociais

Um suplente de vereador de 42 anos, identificado como Alexsandro Rosário Pindobeira, conhecido popularmente como Léo Rosário, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (19), em Ipirá, no Recôncavo baiano. O crime ocorreu após a residência da vítima, na Rua Projetada, no bairro Mirante, ser invadida.

De acordo com informações da Polícia Militar, Léo Rosário foi atingido por um disparo na região da cabeça. O corpo foi encontrado dentro do imóvel por um familiar. O suplente estava se recuperando de uma cirurgia recente, segundo apuração da TV Subaé.

Léo Rosário disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo partido Avante, obtendo 323 votos e garantindo a posição de suplente em 2024, mas já havia concorrido ao cargo de vereador desde 2008.

Em nota oficial, a Prefeitura de Ipirá manifestou profundo pesar pela morte do servidor. "Expressamos as nossas condolências e solidariedade a toda a família e amigos", acrescentou no comunicado.