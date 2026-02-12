ACUSAÇÃO

Prima acusa Suzane von Richthofen de novos crimes: 'Saques, violações e invasões no imóvel'

Empresária acusa retirada de bens da casa do tio sem autorização judicial e disputa herança avaliada em R$ 5 milhões

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 23:01

Suzane von Richthofen e Miguel Abdala Netto Crédito: Reprodução

A empresária Carmem Silvia Magnani, prima do médico Miguel Abdalla Netto, tio materno de Suzane von Richthofen, se pronunciou após prestar depoimento em uma delegacia no bairro de Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Ela acusa Suzane de retirar pertences da casa do familiar sem autorização judicial.

Miguel Abdalla Netto foi encontrado morto em janeiro, aos 76 anos. Desde então, familiares travam disputa judicial pela herança, estimada em cerca de R$ 5 milhões. Silvia afirma que houve saques, violações e invasões no imóvel após a morte do médico.

Morte de tio de Suzane von Richthofen abriu disputa 1 de 32

O depoimento da empresária durou mais de duas horas e ocorreu na terça-feira (11). Em nota assinada pelas advogadas Débora Cristina Vaccari e Marielli Helena Arruda, Silvia informou que a investigação e o processo de inventário correm sob sigilo e, por isso, não poderia detalhar o conteúdo do depoimento.

Segundo a empresária, um dos veículos que integra o espólio teria sido retirado da residência por Suzane “sem qualquer autorização judicial prévia”. Ela também declarou confiar nas autoridades. “Confiamos nas ações da Polícia Civil de São Paulo e da Justiça para proteger o espólio de Miguel e responsabilizar os envolvidos nos saques dos bens da família”, afirmou.