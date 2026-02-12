Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prima acusa Suzane von Richthofen de novos crimes: 'Saques, violações e invasões no imóvel'

Empresária acusa retirada de bens da casa do tio sem autorização judicial e disputa herança avaliada em R$ 5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 23:01

Suzane von Richthofen e Miguel Abdala Netto
Suzane von Richthofen e Miguel Abdala Netto Crédito: Reprodução

A empresária Carmem Silvia Magnani, prima do médico Miguel Abdalla Netto, tio materno de Suzane von Richthofen, se pronunciou após prestar depoimento em uma delegacia no bairro de Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Ela acusa Suzane de retirar pertences da casa do familiar sem autorização judicial.

Miguel Abdalla Netto foi encontrado morto em janeiro, aos 76 anos. Desde então, familiares travam disputa judicial pela herança, estimada em cerca de R$ 5 milhões. Silvia afirma que houve saques, violações e invasões no imóvel após a morte do médico.

Morte de tio de Suzane von Richthofen abriu disputa

Miguel Abdalla Netto foi encontrado morto em casa por Reprodução
Andreas von Richthofen não quer participar de disputa por Reprodução
Polícia foi chamada após corpo ser achado por Reprodução
Silvia Magnani teve relacionamento com Miguel por Reprodução
Enterro do corpo de Miguel por Reprodução
Enterro do corpo de Miguel por Reprodução
Suzane von Richthofen e Miguel Abdalla Netto por Reprodução
O nome de Suzane Von Richthofen voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé por Reprodução
Suzane deu resposta poética sobre motivação para morte dos pais por Reprodução
Suzane aparece extremamente infantilizada em entrevista por Reprodução | Globo
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Andreas e Suzane no enterro dos pais por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
1 de 32
Miguel Abdalla Netto foi encontrado morto em casa por Reprodução

O depoimento da empresária durou mais de duas horas e ocorreu na terça-feira (11). Em nota assinada pelas advogadas Débora Cristina Vaccari e Marielli Helena Arruda, Silvia informou que a investigação e o processo de inventário correm sob sigilo e, por isso, não poderia detalhar o conteúdo do depoimento.

Segundo a empresária, um dos veículos que integra o espólio teria sido retirado da residência por Suzane “sem qualquer autorização judicial prévia”. Ela também declarou confiar nas autoridades. “Confiamos nas ações da Polícia Civil de São Paulo e da Justiça para proteger o espólio de Miguel e responsabilizar os envolvidos nos saques dos bens da família”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Rayssa Leal, a Fadinha, engata namoro discreto com prima de cantora bilionária

Rayssa Leal, a Fadinha, engata namoro discreto com prima de cantora bilionária

Imagem - Como é a casa de Andréia Horta, a Zenilda de Três Graças, que não abre mão da natureza no meio do caos da cidade

Como é a casa de Andréia Horta, a Zenilda de Três Graças, que não abre mão da natureza no meio do caos da cidade

Imagem - Belo admite que ficou nervoso ao voltar a beijar Viviane Araujo: 'Química verdadeira'

Belo admite que ficou nervoso ao voltar a beijar Viviane Araujo: 'Química verdadeira'

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, ocorrido em 2002, caso que teve ampla repercussão nacional. Até o momento, a defesa dela não se manifestou sobre as acusações relacionadas ao inventário do tio.

Mais recentes

Imagem - Toffoli deixa relatoria de investigação sobre o Banco Master

Toffoli deixa relatoria de investigação sobre o Banco Master
Imagem - Resultado da Timemania 2355, desta quinta-feira (12)

Resultado da Timemania 2355, desta quinta-feira (12)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2972, desta quinta-feira (12)

Resultado da Mega-Sena 2972, desta quinta-feira (12)

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
01

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Sol Vega quebra o silêncio e fala em manipulação após expulsão do BBB 26
02

Sol Vega quebra o silêncio e fala em manipulação após expulsão do BBB 26

Imagem - AO VIVO: Assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026
03

AO VIVO: Assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026

Imagem - Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez
04

Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez