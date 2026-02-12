O AMOR ESTÁ NO AR

Rayssa Leal, a Fadinha, engata namoro discreto com prima de cantora bilionária

Skatista olímpica e influenciadora mantêm relacionamento longe dos holofotes

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:48

Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler Crédito: Reprodução

A skatista Rayssa Leal, de 18 anos, está vivendo um novo romance. A medalhista olímpica engatou um relacionamento discreto com a influenciadora mineira Duda Winkler, de 21, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (12). As duas ainda não assumiram publicamente o namoro, mas já trocam interações nas redes e levantaram suspeitas entre seguidores.

Duda mora em São Paulo com a prima, a cantora e herdeira Vivi Wanderley, conhecida também por ter sido ex-namorada de Juliano Floss, participante do BBB 26. Já Rayssa vive em Imperatriz, no Maranhão, e tem dividido o tempo entre compromissos esportivos e encontros discretos com a influenciadora.

Os rumores começaram após Rayssa revelar, em entrevista, que estava namorando. Internautas passaram a apontar indícios do relacionamento depois que a skatista publicou a foto de um jantar com um buquê de flores sobre a mesa. Dias depois, Duda apareceu com flores semelhantes. As duas também surgiram usando anéis parecidos, interpretados como símbolo de compromisso.

Apesar da distância geográfica, elas têm sido vistas juntas em ocasiões específicas e repostaram vídeos em comum durante eventos esportivos. Segundo pessoas próximas, o casal prefere manter a relação no off por enquanto, mas pode aparecer junto publicamente durante o Mundial de Skate, que acontece entre 1º e 8 de março, em São Paulo.