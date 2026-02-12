SUSTO

Personal das estrelas passa por cirurgia de seis horas e passa por complicações

Treinadora de famosas do Carnaval afirmou que procedimento era arriscado e quase mudou o rumo de sua vida

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 22:01

Carol Vaz Crédito: Reprodução

A personal trainer Carol Vaz usou as redes sociais nesta quinta-feira (12) para contar que enfrentou complicações durante uma cirurgia realizada na quarta-feira (11), no Rio de Janeiro. Segundo ela, o procedimento, que já era considerado arriscado, durou quase seis horas, embora a previsão inicial fosse de apenas uma.

Internada em um hospital em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, Carol relatou o susto aos seguidores. “Não sou de trazer assuntos polêmicos, problemas, drama pra internet, mas ontem foi sinistro! Ontem minha cirurgia que era pra durar uma hora, durou quase seis horas. Foram várias as complicações. Uma cirurgia que já era arriscada acabou quase mudando a história da minha vida. Mas deu tudo certo!”, escreveu.

Conhecida por preparar fisicamente nomes de destaque da folia, ela atende artistas como Viviane Araujo, Vivi Winkler e Marvvila, entre outras celebridades.

A personal também fez questão de tranquilizar amigos, alunos e fãs. “Para os que me amam, para os que querem meu bem, fãs, amigos, admiradores, colegas de trabalho e para os que torcem contra e querem meu mal, a mensagem é a mesma: ainda estou aqui!”, declarou.