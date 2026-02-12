TRAGÉDIA

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Thales Machado, de 40 anos, ocupava a Secretaria de Governo desde 2021 e tinha formação em Engenharia Agronômica e Administração

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:43

O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu Crédito: Reprodução

À frente da Secretaria de Governo de Itumbiara desde 2021, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, era genro do prefeito do município e integrava o núcleo político da administração local. Na madrugada desta quinta-feira (12), ele matou os dois filhos, de 12 e 8 anos, e tirou a própria vida. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás.

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um 1 de 4

Nascido em 1985, Thales era formado pela Universidade Luterana do Brasil em Engenharia Agronômica e também tinha graduação em Administração de Empresas. Antes de ingressar na política, atuou na iniciativa privada, com passagens pela Caramuru Alimentos, pelo Shopping Center Plaza de Itumbiara e pela Fazenda Água Azul.

Na prefeitura, exercia função estratégica na articulação política e administrativa da gestão municipal. Também acompanhava ações relacionadas à defesa civil e à execução de políticas públicas. Segundo o Portal da Transparência do município, o salário bruto do cargo era de R$ 19.803,83, com valor líquido de R$ 14.602,30 após descontos.

Nas redes sociais, Thales costumava publicar registros com a família e em compromissos oficiais. No início deste mês, compartilhou uma foto ao lado dos filhos durante a final da Supercopa Rei, entre Flamengo e Corinthians, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.