Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Thales Machado, de 40 anos, ocupava a Secretaria de Governo desde 2021 e tinha formação em Engenharia Agronômica e Administração

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:43

O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu
O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu Crédito: Reprodução

À frente da Secretaria de Governo de Itumbiara desde 2021, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, era genro do prefeito do município e integrava o núcleo político da administração local. Na madrugada desta quinta-feira (12), ele matou os dois filhos, de 12 e 8 anos, e tirou a própria vida. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás.

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um

Thales era secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás por Reprodução/Redes Sociais
O caçula, de 8 anos, passou por cirurgia e permanece internado em estado gravíssimo por Reprodução/Redes Sociais
Machado teria feito uma publicação nas redes sociais em que pedia desculpas pelo ato e indicava que a motivação estaria relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das crianças por Reprodução/Redes Sociais
Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo por Reprodução/Redes Sociais
1 de 4
Thales era secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás por Reprodução/Redes Sociais

Nascido em 1985, Thales era formado pela Universidade Luterana do Brasil em Engenharia Agronômica e também tinha graduação em Administração de Empresas. Antes de ingressar na política, atuou na iniciativa privada, com passagens pela Caramuru Alimentos, pelo Shopping Center Plaza de Itumbiara e pela Fazenda Água Azul.

Na prefeitura, exercia função estratégica na articulação política e administrativa da gestão municipal. Também acompanhava ações relacionadas à defesa civil e à execução de políticas públicas. Segundo o Portal da Transparência do município, o salário bruto do cargo era de R$ 19.803,83, com valor líquido de R$ 14.602,30 após descontos.

Leia mais

Imagem - Bell Marques abre maratona do Carnaval com Bloco da Quinta ao lado dos filhos e comemora fase como vovô

Bell Marques abre maratona do Carnaval com Bloco da Quinta ao lado dos filhos e comemora fase como vovô

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - AO VIVO: Assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026

AO VIVO: Assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026

Nas redes sociais, Thales costumava publicar registros com a família e em compromissos oficiais. No início deste mês, compartilhou uma foto ao lado dos filhos durante a final da Supercopa Rei, entre Flamengo e Corinthians, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A motivação do crime ainda é apurada pelas autoridades.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Leia carta na íntegra que secretário teria escrito antes de matar os dois filhos e tirar a própria vida em Itumbiara

'Ficamos consternados', diz governador após assassinato de netos de prefeito de Itumbiara

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2355, desta quinta-feira (12)

Resultado da Timemania 2355, desta quinta-feira (12)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2972, desta quinta-feira (12)

Resultado da Mega-Sena 2972, desta quinta-feira (12)
Imagem - Resultado da Quina 6952, desta quinta-feira (12)

Resultado da Quina 6952, desta quinta-feira (12)

MAIS LIDAS

Imagem - Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara
01

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Imagem - Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo
02

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
03

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona