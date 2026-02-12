Acesse sua conta
Bell Marques abre maratona do Carnaval com Bloco da Quinta ao lado dos filhos e comemora fase como vovô

Cantor puxa desfile nesta quinta-feira (12) e celebra nova fase da família durante a folia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:19

Bell Marques canta ao lado dos filhos Rafa e Pipo
Bell Marques canta ao lado dos filhos Rafa e Pipo Crédito: Reprodução

O cantor Bell Marques deu largada à sua maratona de Carnaval nesta quinta-feira (12), comandando o tradicional Bloco da Quinta, que teve abadás esgotados antes mesmo da abertura oficial da festa. O desfile marca o início de uma agenda intensa na folia.

Durante a apresentação, Bell dividiu o trio com os filhos, Pipo Marques e Rafa Marques. Um dos momentos mais celebrados foi a menção à nova fase da família, já que Rafa vai ser papai da pequena Malu, fruto do relacionamento com Pati Guerra. Na orla, o filho do cantor celebrou a chegada da futura heideira e brincou que ela será puxadora de trio como o vovô, que já está babando pela pequena mesmo antes da sua chegada.

Com repertório repleto de clássicos que marcaram o Carnaval de Salvador, como Selva Branca e 100% Você, Bell colocou o circuito para cantar em coro logo nas primeiras horas desta tarde. A apresentação reforça o fôlego do artista, que mantém uma das agendas mais movimentadas da festa.

Bell participará de todos os dias oficiais da festa, puxando bloco nos seis dias, e ainda marcará presença em três camarotes. A programação começa na quinta-feira (12), com o Bloco da Quinta. Na sexta-feira (13) e no sábado (14), Bell comanda o Bloco Vumbora, sendo que no sábado ele também se apresenta no Camarote Villa. No domingo (15), o cantor puxa o Bloco Camaleão e ainda canta no Camarote Salvador.

A agenda segue na segunda-feira (16), com mais um desfile do Bloco Camaleão. Já na terça-feira (17), Bell encerra o Carnaval de rua novamente à frente do Camaleão e finaliza a maratona com show no Camarote Brahma.

