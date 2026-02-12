FOLIA 2026

Grupo escolhe fantasia inusitada e arranca risadas de foliões

Amigos se fantasiam desde 2012

Maysa Polcri

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:41

Soteropolitanos se fantasiam Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Uma atração à parte durante a abertura do Carnaval de Salvador, o grupo de amigos egressos da Escola de Teatro da Ufba chamam atenção na avenida fantasiados de 'Uma cesta de ovos, 700 galinhas'. Afinal, é o samba que comanda a abertura da festa, no Campo Grande.

A atriz e professora Fernanda Beltrão, 35, (@ffbeltrao) conta que o grupo tem o costume de se fantasiar há anos. Ao longo do circuito, param para tirar fotos com crianças, turistas e foliões que não perdem a oportunidade de fazer um registro com o grupo animado. "Todo ano a gente sai fantasiado, desde 2012, 2013. Esse ano decidimos inovar", brincou.