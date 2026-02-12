FOLIA

Pedro Sampaio abre Carnaval de Salvador com homenagem a Dona Hermínia

Artista levou personagem eternizada por Paulo Gustavo para o trio no circuito Barra Ondina nesta quinta-feira (12)

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:10

Pedro Sampaio Crédito: Igor Mello

O Carnaval de Salvador ganhou um toque de memória afetiva e humor logo na largada. Pedro Sampaio iniciou sua maratona na folia nesta quinta-feira (12), no circuito Barra Ondina, com o Bloco Pedro Sampaio e um figurino inspirado em Dona Hermínia, personagem eternizada por Paulo Gustavo.

A escolha integra o conceito visual que o artista preparou para 2026, com homenagens a personalidades marcantes e consideradas caóticas da cultura brasileira. No trio, Pedro transformou o palco em um espetáculo que misturou moda, performance e referências ao universo da comédia.

O figurino foi desenvolvido sob direção do stylist Marcell Maia e reinterpretou a estética do cartaz do filme Minha Mãe É Uma Peça 3. Elementos como os tradicionais bobs no cabelo e o exagero característico da personagem ganharam nova leitura.

“A Hermínia já carrega um exagero estético muito próprio. Transformamos essa identidade em elementos de styling, como o boné e a capa com bobs, que trazem humor, mas também construção visual”, explicou Marcell.

Para o cantor, a homenagem tem um significado que vai além da fantasia. “Carnaval é coletivo, é memória compartilhada. Trazer uma personagem tão amada é celebrar essa conexão direta com o público”, afirmou.

O look tem assinatura da Artemisi Gallery, com boné, cabeça e manto de bobs desenvolvidos pela Slug Props.