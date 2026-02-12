RECONHECIMENTO

Homenagem no Carnaval de Salvador reconhece trajetória de Linda Bezerra no jornalismo

Sala de Imprensa do Campo Grande leva nome da editora-chefe do CORREIO

Wendel de Novais

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:46

Linda Bezerra foi homenageada antes da abertura do Carnaval Crédito: Betto Jr./Secom PMS

Antes mesmo de o Carnaval de Salvador ter o pontapé inicial, Linda Bezerra, editora-chefe e diretora do jornal Correio, foi homenageada na tarde desta quinta-feira (12), durante a cerimônia de inauguração da Sala de Imprensa do Carnaval 2026, no Campo Grande. No local, que vai levar o nome da jornalista durante a folia momesca deste ano, estiveram presentes o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, a secretária de Comunicação de Salvador Renata Vidal, e dezenas de jornalistas que acompanharam o evento.

Ao agradecer o gesto, Linda fez questão de destacar que a homenagem era, na verdade, um reconhecimento não apenas ao trabalho dela, mas também ao Correio. “Agradeço imensamente essa distinção pelo meu trabalho, mas quero agradecer toda a redação do jornal, porque a gente não faz nada sozinho. As pessoas do jornal trabalham com amor, se doam, são entusiasmadas. Agradeço ainda aos acionistas, porque eles nos dão liberdade de experimentar ao fazer jornalismo”, disse.

A secretária de Comunicação, Renata Vidal, que trabalhou com Linda em redação, fez um discurso emocionado ao ressaltar a trajetória e a influência exercida pela colega e amiga. “Essa homenagem de hoje é muito pequena diante de toda a sua representatividade. Linda formou mais de uma geração de jornalistas e profissionais e, acima de tudo, formou pessoas. Linda consegue ser unanimidade em carinho, respeito, admiração e exemplo. Você é exemplo para mais da metade das pessoas que estão aqui”, declarou.

A cada ano, o nome de um comunicador com atuação reconhecida na Bahia é escolhido para dar nome à Sala de Imprensa. No ano passado, o homenageado foi José Carlos Teixeira, que faleceu em outubro de 2024. Também já receberam a homenagem os jornalistas José de Jesus Barreto, Andréa Silva, José Raimundo e Paulo Gaudenzi. Sobre a escolha do nome de Linda, Bruno Reis relatou que a decisão foi unânime entre os profissionais de comunicação consultados.

“É a segunda vez que uma mulher é homenageada. Dessa vez, Linda Bezerra. Uma profissional que formou boa parte do pessoal que está aqui e outros que saíram da Bahia e hoje se destacam em São Paulo, o que não é fácil. Muitos aprenderam com Linda. Ela é uma grande unanimidade. A gente sempre escolhe um profissional que tem reconhecimento da categoria e, quando houve a consulta, todo mundo disse que não tinha o que discutir”, detalhou o prefeito.

Já a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, destacou a postura de acolhimento de Linda. “A gente nunca trabalhou juntas, mas todas as vezes em que Linda me viu ou me deu a oportunidade de falar, de conceder uma entrevista, foi sempre assim: ‘olha, eu gosto de mulheres que mostram o trabalho, que se destacam’. Ela sempre foi uma mulher que cuidou da outra”, contou.

Durante a inauguração, Linda falou da felicidade de receber uma honraria que saúda o jornalismo profissional e a informação de qualidade. “Tem muita gente aqui nessa sala que trabalhou comigo, então eu sinto o carinho de todo mundo e fico muito feliz com isso. Eu sou uma pessoa que ama gente, gosto de contar histórias de gente. Esse reconhecimento é fruto de anos de trabalho e também do trabalho de muitos colegas”, completou.

A Sala de Imprensa do Carnaval de Salvador funciona no Campo Grande e é destinada a atender jornalistas de veículos locais, nacionais e internacionais durante a folia. O espaço conta com estrutura climatizada, computadores, acesso à internet, almoxarifado, copa e sala de reuniões, onde o prefeito, secretários e gestores municipais realizam balanços diários dos serviços públicos prestados durante o Carnaval.

Durante a festa, o local se consolida como ponto de apoio para a produção e a circulação das informações que levam o Carnaval de Salvador para além das fronteiras da cidade.