Paolla Oliveira leva fãs à loucura ao surgir poderosa em trio de Pedro Sampaio no Carnaval de Salvador

Atriz marcou presença na abertura da folia nesta quinta-feira (12) e chamou atenção com produção brilhante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21:36

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

Quem decidiu curtir o trio de Pedro Sampaio nesta quinta-feira de Carnaval ficou boquiaberto ao ver a beleza estonteante de Paolla Oliveira. A atriz global marcou presença no circuito Barra-Ondina e chamou atenção pelo look diferentão.

Para curtir a folia, a atriz apostou em um look roxo vibrante, composto por um corset estruturado repleto de pedrarias e uma minissaia com franjas brilhantes, que refletiam as luzes do trio. O visual foi complementado por uma coroa imponente, também em tons de roxo e lilás, com pedras e detalhes ornamentais que reforçaram o ar de realeza carnavalesca.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira por Tomzé Fonseca/ Agnews
Paolla Oliveira por Tomzé Fonseca/ Agnews
Paolla Oliveira por Tomzé Fonseca/ Agnews
1 de 3
Paolla Oliveira por Tomzé Fonseca/ Agnews

Nos pés, Paolla usou tênis customizado com aplicações que combinavam com o figurino, além de pulseiras metálicas que deram ainda mais destaque à produção. Sorridente, ela posou para fotos e esbanjou simpatia enquanto acompanhava o show do artista.

Após sete anos como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a atriz vive neste ano um Carnaval diferente, agora como foliã, mas mantendo o protagonismo e a presença marcante na festa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

