FOLIA FORA DOS CIRCUITOS TRADICIONAIS

Carnaval de Bairro: Nordeste de Amaralina tem noite de folia tradicional

Com blocos já de casa e clima familiar, moradores celebram segurança e organização da festa no Circuito Mestre Bimba

Nauan Sacramento

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 23:10

Carnaval no Nordeste de Amaralina Crédito: Nauan Sacramento/ CORREIO

Não é apenas nas grandes avenidas e circuitos que vive o Carnaval de Salvador. Nos bairros da capital baiana, a folia corre solta, cada um à sua maneira. No Nordeste de Amaralina, as avenidas foram tomadas na noite desta quinta-feira (12), por blocos tradicionais, como As Direitinhas.

Os moradores, que já encaram a celebração como tradição, demonstram ansiedade pelos próximos dias. É o que conta Maria Beatriz, de 19 anos, nascida e criada no bairro. Ela trabalha em uma barraca ao lado da mãe e não esconde a empolgação com a festa. “O que eu mais espero são os blocos das toalhas, que por cima usam uma fantasia normal, mas por baixo são só toalhas. Você sempre encontra alguma raridade”, brinca.

O policiamento reforçado também marca a noite de folia e é apontado por muitos como um diferencial em relação aos circuitos tradicionais, como Barra-Ondina e Campo Grande. Para parte dos moradores, como Stephanie Silva, de 26 anos, a segurança é um dos principais motivos para escolher curtir o Carnaval no próprio bairro. Acompanhada da filha Ester Santos, de 3 anos, ela destaca a ausência de tumulto com carros e motos, além da organização de blocos infantis, que também oferece pontos de apoio para eventuais necessidades: “Aqui é mais tranquilo para trazer criança”.

O financeiro também influencia quem opta por permanecer no bairro. Cristiane Mota é moradora do Mordeste há 52 dos seus 54 anos e não frequenta os circuitos oficiais há mais de seis anos. Para ela, o Carnaval local oferece tudo o que é necessário a preços mais acessíveis. “A movimentação é tranquila e os valores cabem no bolso dos moradores. Aqui até o ‘fiado’ ainda rola”, comenta.

No mesmo circuito, Ana Cláudia Macedo, de 46 anos, alia trabalho à diversão. Vendedora e moradora da região, ela prefere o Carnaval do Nordeste de Amaralina pela possibilidade de lucrar enquanto acompanha os filhos, aproveitando a festa com mais tranquilidade.

Durante a noite, as ruas do bairro receberam blocos como Complexo do Samba, R9, Baile Black, Dondoletes, entre outros. Ruan Dias, cantor da banda O Pagodão, que puxou um dos trios, comemorou o terceiro ano consecutivo de participação na festa. “Me sinto realizado. É a terceira vez que estou aqui. Ano passado tive o prazer de puxar esse bloco e agora estou de volta, com muito amor e alegria”, afirmou.

Ao Correio, o coronel Cristiano Paraíso, responsável pelo policiamento da área, informou que não foram registradas ocorrências fora da normalidade nem situações suspeitas durante a noite.