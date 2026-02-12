Acesse sua conta
Pipoca da Rainha arrasta multidão no Campo Grande e exalta ancestralidade no Carnaval 2026

Daniela Mercury comanda pipoca nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 22:28

Pipoca da Rainha Daniela Mercury
Pipoca da Rainha Daniela Mercury Crédito: Millena Marques/CORREIO

A Rainha já está na avenida! Daniela Mercury comanda, nesta quinta-feira (12), a tradicional Pipoca da Rainha no Circuito Osmar (Campo Grande), arrastando uma multidão de foliões. Do alto do trio, a artista transforma a noite em um grande ato de celebração da cultura afro-brasileira, embalado por tambores, dança e uma energia que toma conta da avenida.

O vermelho predomina nas roupas, adereços e bandeiras erguidas pelo público, criando uma imagem impactante ao longo do circuito. Há turbantes, saias rodadas, camisetas temáticas e corpos pintados, compondo um cenário que mistura fé, arte e festa. Entre passos coreografados e braços erguidos, foliões celebram a representatividade e a mensagem da música.

Veja como foi a passagem de Daniela Mercury

Pipoca da Rainha Daniela Mercury por Millena Marques/CORREIO
Pipoca da Rainha Daniela Mercury por Millena Marques/CORREIO
Pipoca da Rainha Daniela Mercury por Millena Marques/CORREIO
Pipoca da Rainha Daniela Mercury por Millena Marques/CORREIO
Pipoca da Rainha Daniela Mercury por Millena Marques/CORREIO
Pipoca da Rainha Daniela Mercury por Millena Marques/CORREIO
1 de 6
Pipoca da Rainha Daniela Mercury por Millena Marques/CORREIO

A Pipoca da Rainha atrai gente de todos os lugares. Caso do biólogo português Ricardo Alves, 40 anos, que mora na Arábia Saudita e vive sua sétima edição de Carnaval de Salvador. O amor por Daniela é de outros carnavais. Começou precisamente em 1996, quando a artista baiana lança o icônico álbum 'Feijão com Arroz'.

"Sou fã de Daniela há 30 anos, quando ela estoura em Portugal com o 'Feijão com Arroz'. Esse ano, eu vim exatamente por isso, por causa dessa data simbólica", diz o pesquisador, que está acompanhado de um grupo com cerca de dez amigos.

De longe, o aglomerado de fãs é destaque por causa da camisa vermelha com o nome 'Laroyê', saudação de religiões de matriz africana que significa 'Saúdo com respeito'. O termo faz parte do refrão da aposta de Daniela para o Carnaval deste ano: a música 'É Terreiro', forte candidata a música da folia.

"Acredito que essa pode ser a campeã porque traz uma mensagem, não é só um hit. É a mensagem. Falar de Maria Padilha é importante, bem como ressaltar a força da mulher", disse o folião.

Com carisma e presença de palco, Daniela rege a multidão como quem conduz um ritual coletivo de alegria e afirmação cultural. A Pipoca da Rainha reafirma, mais uma vez, o espaço da artista como um dos maiores nomes da história do Carnaval de Salvador e transforma a avenida em palco de música, identidade e resistência, enquanto a disputa pela canção que marcará a folia deste ano ganha força no coro vibrante do Campo Grande.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval Carnaval 2026 Rainha Daniela Mercury Pipoca

